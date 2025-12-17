Отказ от российских систем С-400 может позволить Турции вернуться к программе производства и закупки истребителей F-35.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган просил российского диктатора Владимира Путина забрать обратно системы противовоздушной обороны С-400, которые были куплены Анкарой у Москвы почти десять лет назад. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что Эрдоган поднял вопрос о возврате С-400 России во время встречи с Путиным в Туркменистане на прошлой неделе. Причиной стало то, что США требуют, чтобы Турция больше не хранила российские системы ПВО, если Анкара хочет вернуться к программе производства и закупки истребителей F-35.

В агентстве напомнили, что ранее Эрдоган обсуждал этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом во время их встречи в Белом доме в сентябре. После этого посол США в Турции публично призвал Анкару отказаться от российских систем С-400.

Осведомленные источники рассказали журналистам, что отказ от российского военного оборудования может значительно улучшить отношения с США, открыв путь к снятию американских санкций с турецкой оборонной промышленности и доступу Анкары к истребителям F-35. Такжже высокопоставленный турецкий дипломат заверил, что Анкара ожидает снятия санкций уже в следующем году.

США поставили Турции ультиматум относительно российских систем С-400 - что известно

Напомним, что ранее американский посол в Турции Том Баррак заявил, что Турция не должна больше хранить российские системы противовоздушной обороны С-400, если она хочет вернуться к программе производства и закупки истребителей F-35. Он поделился, что США и Турция ведут переговоры относительно российских ракет, которые Анкара приобрела около десяти лет назад, и ее желании снова присоединиться к программе F-35.

Президент США Дональд Трамп поднял этот вопрос с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме в сентябре, дав понять, что он открыт к возобновлению сотрудничества с Анкарой. Тем не менее, комментарии посла подчеркивают настаивание Вашингтона, поддержанного другими членами НАТО, на том, что Турция должна отказаться от российской ракетной системы.

