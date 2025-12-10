Посол заявил, что вопрос может быть решен в течение следующих четырех-шести месяцев.

В США заявили, что Турция не должна больше хранить российскую систему противовоздушной обороны С-400, если она хочет вернуться к программе производства и закупки истребителей F-35.

Об этом сказал американский посол в Турции Том Баррак, сообщает Bloomberg.

По его словам, США и Турция ведут переговоры относительно российских ракет, которые Анкара приобрела около десяти лет назад, и ее "желание снова присоединиться" к программе F-35.

Отмечается, что американский лидер Дональд Трамп поднял этот вопрос с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме в сентябре, дав понять, что он открыт к возобновлению сотрудничества. Тем не менее, комментарии посла подчеркивают настаивание Вашингтона, поддержанного другими членами НАТО, на том, что Турция должна отказаться от российской ракетной системы.

"Как указано в законодательстве США, Турция больше не должна эксплуатировать или владеть системой С-400, чтобы вернуться к программе F-35", - сказал Баррак.

Переговоры по F-35

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Баррак заявил, что Турция приблизилась к решению проблемы российских зенитно-ракетных комплексов С-400, которые стали причиной ее исключения из совместной программы истребителей F-35 и введения санкций США.

Он также отметил, что вопрос по С-400 может быть урегулирован уже "в течение следующих четырех-шести месяцев".

