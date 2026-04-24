Ракета Ruta будет иметь складывающиеся крылья: разработчик показал новые кадры испытаний

Успешно прошли испытания новой версии крылатой ракеты, которая используется Вооружёнными Силами.

Летные испытания новой модификации крылатой ракеты Ruta Block 2 прошли успешно, сообщили в нидерландской оборонной компании Destinus. Отмечается, что была подтверждена работа важных технологий – линейной конфигурации ускорителя, складывающихся крыльев и рулевых поверхностей.

Аналитики военного портала Defence Express отметили, что на представленных кадрах с испытаний Ruta Block 2 продемонстрирован запуск с наземной пусковой установки, а также раскрытие крыльев в полете.

Они отметили, что помимо складных крыльев и рулевых поверхностей, Ruta Block 2 получила и другие важные обновления, которые "делают ее даже не новой версией, а вообще новой крылатой ракетой".

Речь идет об увеличении боевой части до более 250 кг (тогда как у Ruta Block 1 взлетная масса в целом составляла всего 300 кг). Также для Block 2 заявлено многорежимное наведение с интеграцией ИИ, новый корпус с технологией малозаметности и т. д. Дальность Ruta Block 2, которая подтверждается презентационными материалами компании, составляет целых 700 км, хотя ранее заявлялось о значительно меньшем показателе в 450 км.

Отмечается, что новая модификация ракеты опирается на оперативную надежность, которая была заложена в первом варианте ракеты. Как добавили аналитики, Ruta Block 1 проверена в реальных боевых условиях и находится на вооружении Сил обороны Украины. В то же время Block 2 обеспечивает "более широкую совместимость с пусковыми установками и обладает еще большей масштабируемостью развертывания, поскольку может транспортироваться и запускаться из герметичных контейнерных модулей".

Технический директор компании Тим Мозер отметил компактную архитектуру Ruta Block 2. Он заметил, что она "улучшает транспортировку, хранение, плотность компоновки и гибкость интеграции на мобильных наземных, стационарных и морских платформах".

Мозер также рассказал, что ключевые подсистемы крылатой ракеты Ruta были разработаны и изготовлены собственными силами, благодаря чему им удалось масштабировать производство в соответствии с растущим спросом. При этом Ruta Block 1 уже "достигла стадии производства в серийных масштабах". Однако в компании не раскрыли темпы производства.

Аналитики также напомнили, что в середине января демонстрировалась новая версия Ruta Block 2. "Можно осторожно говорить о том, что компания довольно быстро продвигается в создании модификации Block 2, что, в свою очередь, приближает ее к поставкам в Украину, хотя официально об этом пока не сообщалось", – добавили авторы.

Ракета Ruta – что о ней известно

Напомним, что ранее производитель сообщал, что ключевым изменением новой версии ракеты стал переход к контейнерному способу запуска. Именно это обусловило использование сложной конфигурации крыла и встроенного твердотопливного стартового ускорителя линейного типа.

Также эта версия будет иметь более мощную боевую часть и увеличенную дальность полета. По словам экспертов, новый вариант уже точно нельзя назвать "ракетной-дроном", как предыдущую версию. Разработчики описывают Ruta Block 2 как автономную крылатую ракету, предназначенную для поражения стационарных высокостоимостных целей.

Кроме того, разработчики планируют интегрировать в ракету боевой ИИ Hivemind. Его будет разрабатывать американская компания Shield AI. Ожидается, что ракеты будут в воздухе обмениваться информацией и адаптироваться к новым условиям, координируя свои действия.

