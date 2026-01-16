Destinus усовершенствовала ракету Ruta до второй версии: журналисты узнали, что изменилось

Новая модификация получила название Ruta Block 2.

Вышло второе поколение крылатой ракеты Ruta, которую используют Силы обороны Украины. Хотя сведений об оперативном применении или развертывании отдельных конфигураций нет. Военный портал "Милитарный" расспросил производителя, европейскую компанию Destinus, о новой версии.

Новая модификация получила название Ruta Block 2 и, как отметили журналисты, она даже на первый взгляд имеет существенные отличия от предшественника. Компания также отметила "четкую и последовательную архитектурную эволюцию платформы".

"Ключевым изменением стал переход к контейнерному способу запуска, что обусловило использование сложной конфигурации крыла и встроенного твердотопливного стартового ускорителя линейного типа", – говорится в статье.

Видео дня

Объясняется, что такой подход существенно повышает защищенность ракеты при хранении, транспортировке и развертывании, а также значительно упрощает ее интеграцию с различными пусковыми системами, в частности наземными и морскими платформами. В результате изделие становится более универсальным и адаптированным к различным сценариям применения.

Акцент в Block 2 сделан не на внедрении принципиально новых систем, а на "масштабировании боевых характеристик путем глубокой аэродинамической и конструктивной оптимизации, что позволяет повысить эффективность без осложнения производственного цикла".

"Ruta Block 2 сейчас находится на этапе испытаний и валидации, а готовность к серийному производству планируется после завершения этого этапа и квалификации по запросу заказчика", – говорят в компании.

Авторы провели анализ изменений новой версии. Отметили изменения в аэродинамической схеме: фюзеляж ракеты стал коробчатым, тогда как в первой версии Ruta Block 1 он имел классическую цилиндрическую форму.

Как и предшественник, Block 2 выполнена по схеме высокоплана с прямоугольным крылом, однако была пересмотрена конструкция раскладного несущего крыла. Если в Block 1 механизм раскрытия был внешним, то в новой версии он интегрирован непосредственно в фюзеляж.

Хвостовая часть претерпела минимальные изменения и сохранила классическую конфигурацию: киль и два стабилизатора. В то же время выхлоп двигателя теперь размещен в трапециевидном кожухе.

"Хотя новая форма корпуса частично напоминает решение с пониженной радиолокационной заметностью, стоит понимать, что речь не идет о stealth-ракеты", - добавили в статье.

Аналитики отметили преимущества коробчатой конструкции – она дешевле в производстве и его масштабировании, удобнее для транспортировки, а также упрощает модульную замену узлов.

По данным компании, ракета способна поражать цели на расстоянии до 420 км и нести боевую часть массой до 250 кг.

Для сравнения, по некоторым данным, Ruta Block 1 может лететь на расстояние около 300 километров (по некоторым данным 500) и имеет боевую часть массой ориентировочно 100 килограммов.

Ракета Ruta - больше новостей

Напомним, что разработчики из компании Destinus, которую в 2021 году основал бывший российский гражданин Михаил Кокорич, описывают Ruta Block 2 как автономную крылатую ракету и считают, что ее уже нельзя называть ракетой-дроном.

Также Destinus заключила договор о сотрудничестве с американской компанией Shield AI, которая специализируется на боевом искусственном интеллекте. Планируется, что в ракету Ruta и зенитные реактивные дроны Hornet будет интегрирован боевой ИИ Hivemind.

Вас также могут заинтересовать новости: