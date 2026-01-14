Огромный шаг вперед: представлена новая версия крылатой ракеты 'Рута'

Новая версия ракеты кардинально отличается от предыдущей.

Компания Destinus показала крылатую ракету Ruta Block 2, которая имеет мощную боевую часть и увеличенную дальность. Об этом сообщает Defense Express.

По словам экспертов, новый вариант уже точно нельзя назвать "ракеткой-дроном" (так называли предыдущую версию). Сами разработчики описывают Ruta Block 2 как автономную крылатую ракету, которая предназначена для поражения стационарных высокоценных целей.

Характеристики Ruta Block 2:

Тип: крылатая ракета;

Дальность: более 450 км;

Вес боевой части: 250 кг;

Наведение: многорежимное, с использованием искусственного интеллекта.

Фактически, речь идет о создании новой ракеты, которая имеет принципиально новые возможности. Для сравнения, предыдущая версия "Руты" имела оперативную дальность в 300 км. Вес боевой части составлял от нескольких десятков до около 100 кг.

От предыдущего варианта Ruta Block 2 отличается не только характеристиками, но и измененной формой корпуса, которая может способствовать повышению малозаметности. Новая версия получила сложное крыло, позволяющее запускать ракету из транспортно-пускового контейнера.

По мнению специалистов, форма носа может указывать на размещение там тепловизионной головки самонаведения, которая обеспечит высокую точность на конечном этапе полета.

Справка УНИАН. Компания Destinus является частной европейской аэрокосмической компанией, специализирующейся на аэрокосмической, оборонной и энергетической отраслях. Компанию основал в 2021 году Михаил Кокорич – российский предприниматель, который отказался от российского гражданства из-за несогласия с вторжением РФ в Украину и политикой Путина.

Новые ракеты для Украины

Ранее УНИАН писал, что специалисты чешской компании LPP разработали новую дальнобойную крылатую ракету Narwhal. Сообщалось, что она уже проходит испытания.

В рамках завершающего этапа испытаний ракету хотели передать нашей стране для проверки в боевых условиях против России.

Также недавно стало известно о намерении Великобритании разработать для Украины баллистическую ракету Nightfall. По словам авиационного эксперта Валерия Романенко, вероятно, речь идет о совместном украинско-британском проекте.

