В России заметили большое количество новых САУ 'Мальва' и РСЗО 'Ураган-1М' (видео)

Российская оборонная промышленность наладила производство 152-мм самоходных артиллерийских установок "Мальва".

В России заметили большое количество новых САУ "Мальва" и, вероятно, РСЗО "Ураган-1М", которые якобы находятся в пути на фронт. Соответствующее видео выложили российские паблики, в частности путинский пропагандист Борис Рожин.

Речь идет о новых моделях российского вооружения, которые могут поражать цели на тактической глубине. Например, реактивная система залпового огня "Ураган-1М", согласно данным из открытых источников, имеет дальность около 120 км.

Это бикалибрная (то есть она может использовать два калибра - 220 мм и 300 мм) система с пакетной заменой направляющих (транспортно-пусковых контейнеров). Как отмечают западные специалисты в бюллетене The Military Balance, до войны россияне смогли изготовить лишь несколько таких РСЗО.

Что касается "Мальвы", то это российская 152-мм самоходная артиллерийская установка на базе колесного тягача БАЗ-6010-027 "Вощина" с колесной формулой 8×8. Она была разработана российским ЦНИИ "Буревестник" в рамках опытно-конструкторской работы "Набросок".

Максимальная дальность стрельбы "Мальвы" составляет 24,5 км. Из-за этого САУ нередко критикуют сами оккупанты, отмечая, что украинские и западные образцы могут поражать цели на большем расстоянии.

Так, максимальная дальность стрельбы украинской САУ "Богдана" составляет до 30 км при стрельбе осколочно-фугасными снарядами. Дальность стрельбы французской самоходки CAESAR при ведении огня снарядом V-LAP, использующим комбинацию газогенератора и реактивного ускорителя, может превышать 55 км.

Захватчики обращают внимание на то, что по сравнению с прошлым и позапрошлым годами на видео с новой техникой практически не наблюдается северокорейских РСЗО и САУ, несмотря на активное обсуждение военно-технического сотрудничества между странами.

Они считают, что либо Пхеньян ограничивается поставками только боеприпасов и комплектующих, либо передаваемая техника (например, реактивная система залпового огня КН-25) эксплуатируется узкоспециализированными подразделениями в режиме строгой секретности.

Новая боевая техника россиян - другие новости

Ранее УНИАН сообщил, что накануне Нового года российским войскам отправили новую партию основных боевых танков (ОБТ) Т-90М "Прорыв". Точное количество новых машин не озвучили, однако на обнародованном видео видна довольно значительная партия танков.

Также зимой сообщалось, что российский холдинг "Высокоточные комплексы" отгрузил Минобороны РФ партию боевых машин пехоты БМП-3.

Обновленная партия получила ряд усовершенствований. Машины были оснащены современными системами радиоэлектронной борьбы. Также была усилена защита днища от подрывов и повышена противоосколочная стойкость брони в передней и кормовой частях.

