Российская армия получила новую партию усовершенствованных БМП (видео)

Российский холдинг "Высокоточные комплексы" отгрузил Минобороны РФ партию боевых машин пехоты БМП-3. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам россиян, объем январских поставок на 40% превысил плановые показатели. Техника получила ряд доработок, которые "повышают ее эффективность и защищенность".

Новая партия машин получила ряд усовершенствований. Каждая машина укомплектована более современной системой радиоэлектронной борьбы. Усилена защита днища от подрыва, а также увеличена противоосколочная броневая стойкость кормовой и передней частей.

В целом сегодня БМП-3 в штатной комплектации существенно отличается от машин, которые поставлялись армии РФ до начала российско-украинской войны.

За последние четыре года в ее конструкцию внесли десятки изменений. К ним относятся, в частности, комплекты дополнительной защиты – бортовые экраны, решетки, комплекты защиты верхней полусферы и средства снижения заметности.

Кроме того, машина получила специальные приборы и аппаратуру, позволяющие повысить ее мобильность и эффективность применения вооружения.

БМП-3 – что известно

БМП-3 – это советская гусеничная бронированная машина, предназначенная для доставки военнослужащих на передовую. Она обеспечивает повышение мобильности, огневой мощи и уровня защиты личного состава во время боя, в частности в условиях взаимодействия с танковыми подразделениями.

Машина имеет много недостатков, среди которых – очень плохая (по современным меркам) защита. Ранее сами россияне сравнили американскую M2 Bradley со своей БМП-3 и пришли к крайне неутешительным для себя выводам.

Было обнаружено, что М2 Bradley имеет серьезное преимущество в противоснарядной и противопулевой устойчивости, а также в противоминной защите.

Эти недостатки привели к большим потерям среди БМП-3. По состоянию на лето 2025 года редакторы Oryx Blog нашли фото- или видеоподтверждение безвозвратной потери российскими войсками более 640 боевых машин пехоты семейства БМП-3.

В то же время, у россиян нет реальных альтернатив советским БМП. Принципиально новые платформы по состоянию на 2025 год только проходили испытания.

