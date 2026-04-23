РФ распиарила комплекс 'Павлин' для прикрытия точек запуска БПЛА: работает ли он на самом деле

Россия заявляет о развертывании комплекса "Павлин" для маскировки БПЛА, однако его эффективность вызывает сомнения.

Российские пропагандистские ресурсы с 2024 года заявляют об использовании на фронте комплекса "Павлин", который якобы предназначен для маскировки систем связи и точек запуска беспилотников, пишет Defense Express.

По утверждениям российской стороны, система позволяет организовывать дистанционные запуски дронов, чтобы операторы не находились вблизи стартовых позиций, а также имитирует радиосигналы для затруднения определения реального местоположения средств связи. В таких заявлениях "Павлин" описывается как одноразовый элемент, который должен принять на себя удар в случае обнаружения.

Впрочем, по оценкам из открытых источников, подтвержденных данных о реальной эффективности этого комплекса нет.

Сомнения относительно работоспособности

Специалисты по радиотехнической разведке напоминают, что определение источников излучения происходит с помощью триангуляции, которая позволяет устанавливать не только отдельные точки сигнала, но и целые районы работы вражеских средств. Это снижает эффективность имитационных систем маскировки.

По данным Сил обороны Украины, только за 21 день апреля 2026 года было поражено около 2 тысяч единиц российской аппаратуры связи, включая антенны и сетевое оборудование. Это свидетельствует о системном поражении инфраструктуры управления российских подразделений.

Украинские подразделения также все чаще наносят удары по местам хранения дронов, а не только по точкам запуска. В частности, сообщается о поражении складов беспилотников подразделений 36-й армии РФ силами операторов подразделения "Рейд" Сил беспилотных систем.

Как сообщал УНИАН, в войне между Россией и Украиной формируется новый этап противостояния технологий. Российские военные аналитики все чаще говорят об использовании роев дронов как способа прорыва украинской обороны.

Forbes пишет, что речь идет о так называемых "зонах поражения" – участках протяженностью в несколько километров перед украинскими позициями, где любое продвижение войск быстро обнаруживается и уничтожается благодаря массовому применению беспилотников и артиллерии.

