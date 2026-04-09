Россия готовит налеты 'роев дронов': Forbes объяснил, стоит ли ждать прорыва

Массовое использование автономных беспилотников рассматривается как ответ на "зоны поражения" Украины, но это не гарантирует прорыва.

В войне между Россией и Украиной формируется новый этап противостояния технологий. Российские военные аналитики все чаще говорят об использовании роев дронов как способе прорыва украинской обороны, пишет Forbes.

Речь идет о так называемых "зонах поражения" – участках протяженностью в несколько километров перед украинскими позициями, где любое продвижение войск быстро обнаруживается и уничтожается благодаря массовому применению беспилотников и артиллерии.

Почему Россия ищет новую тактику

Сейчас российские силы сталкиваются с двумя ключевыми проблемами:

высокая уязвимость операторов дронов, которых вынуждены приближать к линии фронта;

дефицит подготовленных специалистов из-за потерь.

Каждый беспилотник требует отдельного оператора, а концентрация таких групп делает их легкой мишенью из-за большой физической и электромагнитной сигнатуры.

Именно поэтому в России рассматривают переход к роевым технологиям – когда один оператор управляет сразу несколькими дронами, а сами аппараты координируют действия между собой автономно.

В чем суть "роя"

В отличие от обычных массированных атак, рой – это не просто большое количество дронов. Речь идет о системах, которые:

обмениваются данными в реальном времени;

самостоятельно меняют маршрут;

адаптируются к угрозам и ПВО;

атакуют цели согласованно.

Фактически оператор лишь задает цель, а остальную работу выполняют алгоритмы.

Несмотря на это, в настоящее время у России еще нет полноценных боевых роев. Ее атаки дронами типа "Герань" остаются преимущественно запрограммированными и не предусматривают гибкой координации во время полета.

В то же время есть признаки активных инвестиций в этом направлении, в частности интеграция искусственного интеллекта в навигацию, использование компьютерного зрения и эксперименты с сетевыми операциями дронов. Также развиваются концепции "дронов-носителей", которые запускают более мелкие аппараты ближе к цели.

Это может позволить российской армии масштабировать атаки без пропорционального увеличения количества операторов.

Что может остановить рои

Главным препятствием остается радиоэлектронная борьба. Украинские системы подавления нарушают связь между дронами, затрудняют навигацию и снижают эффективность координации.

Даже в случае внедрения роев их преимущество может быть временным – Украина быстро адаптирует свои средства противодействия, пишет издание.

Прорыва не будет

Аналитики отмечают, что даже успешное применение роев не гарантирует стратегического перелома. Украинская оборона является многоуровневой и включает: дроны, минные поля, инженерные заграждения и укрепленные позиции.

Рой может пробить отдельный элемент, но синхронизация с наступлением войск, артиллерией и логистикой остается чрезвычайно сложной.

"Синхронизация атак дронов с наземными маневрами, артиллерией и логистикой добавляет еще большей сложности, особенно когда сигналы связи глушат. Это делает маловероятными масштабные прорывы даже при условии улучшения возможностей дронов", – подытожило издание.

Война дронов – последние новости с украинского фронта

Как сообщал УНИАН, в Украине создают специальные рои перехватывающих дронов, которые позволят одному пилоту управлять сразу несколькими беспилотниками одновременно или научат их "общаться" между собой в воздухе.

Несколько компаний в кластере инновационного центра Brave1 уже работают над этой функцией. Главная цель – чтобы один оператор мог управлять группой перехватчиков локально или дистанционно. Кроме того, разрабатывается возможность, чтобы дроны независимо взаимодействовали друг с другом во время полета.

