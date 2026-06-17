Один из главных партнеров России хочет приобрести китайские истребители

В последнее время Алжир стал, пожалуй, главным покупателем российской военной авиации.

В соцсетях активно обсуждают возможную закупку Алжиром китайских истребителей Chengdu J-10C и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500. Об этом сообщает La Voix du Nord.

По имеющимся данным, Военно-воздушные силы Алжира могут получить китайские многоцелевые истребители уже в 2027 году. Если эти данные верны, речь идет об одном из самых значительных прорывов китайской авиационной промышленности на рынке Северной Африки.

Сделка по закупке китайских самолетов выглядит особенно показательной на фоне недавних сообщений о закупке Алжиром российских истребителей "пятого поколения" Су-57 и фронтовых бомбардировщиков Су-34.

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Алжир традиционно полагается на военную технику советского и постсоветского производства, а в последнее время вообще превратился едва ли не в главного покупателя российской военной авиации.

Таким образом, закупка китайских самолетов станет крупным поражением Кремля на рынке оружия.

В то же время закупка китайских самолетов не обязательно будет означать полный отказ от российской техники. Она, скорее, свидетельствует о стремлении Алжира диверсифицировать источники поставок вооружений и снизить зависимость от одного партнера.

Истребитель J-10C – справка

J-10 – китайский многоцелевой истребитель четвёртого поколения. Он разработан китайской компанией Chengdu Aircraft Industry Group (CAIG).

J-10C представляет собой новую модификацию самолета, которая отличается, в частности, пониженной радиолокационной заметностью. Ориентировочная экспортная стоимость истребителя может составить около 90 миллионов долларов.

Самолёт может нести дальнобойные ракеты класса "воздух-воздух" большой дальности с активным радиолокационным наведением PL-15, которые, по оценкам, способны поражать воздушные цели на дистанции 200–300 км.

Рынок оружия – другие новости

Ранее УНИАН сообщал, что Россия может заключить с Индией контракт на поставку крупной партии крылатых аппаратов общей стоимостью более 10 млрд долларов США. Речь идет о военно-транспортных самолетах, которые должны заменить парк советских Ан-32, находящихся в эксплуатации с середины 1980-х годов.

Также страны обсуждают возможную закупку истребителей нового поколения.

Ранее Индия отказалась от совместной разработки истребителя на базе российского Су-57 из-за ряда технических замечаний к платформе. В то же время впоследствии Нью-Дели вернулся к рассмотрению возможности закупки этих самолетов, что связывают с изменениями геополитической ситуации, в частности с ростом напряженности в отношениях с США.

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