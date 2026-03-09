Россия может продать Индии огромную партию самолетов на сумму более $10 миллиардов

Индия запускает мегатендер на закупку 60 военно-транспортных самолетов.

Индия начала одну из крупнейших программ модернизации военно-транспортной авиации в современной истории. Совет по оборонным закупкам страны одобрил проект приобретения 60 транспортных самолетов для Воздушных сил Индии общей стоимостью около 12 миллиардов долларов, сообщает The Defense Post.

По информации из профильных источников, основными кандидатами на сделку выступают компании Lockheed Martin, Airbus, Embraer, а также российская "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) со своим Ил-76МД-90А.

План предусматривает смешанную схему поставок. Первые 12 самолетов будут поставлены в полностью готовом виде, а еще 48 планируется собирать в Индии. Проект реализуется по модели Buy and Make, которая требует глубокой локализации производства и передачи технологий.

Видео дня

Новые машины должны заменить парк советских Ан-32, находящихся в эксплуатации с середины 1980-х годов. Эти самолеты все сложнее поддерживать в летном состоянии из-за старения и ограниченной доступности запчастей.

Ключевое требование конкурса – возможность эксплуатации с коротких и частично подготовленных взлетно-посадочных полос, а также на высокогорных аэродромах. Это особенно важно для северных регионов Индии и района Ладакх, где воздушные перевозки играют критическую роль в снабжении войск.

По словам экспертов, российская промышленность имеет давние связи с индийским сектором военной авиации, поставляя такие машины, как Ил-76 и Ил-78. В России говорят, что крупный заказ может серьезно повлиять на развитие ульяновского "Авиастара", где собирают самолеты Ил-76.

Россия продает оружие Индии – главные новости

Ранее Индия отказалась от совместной разработки на базе российского истребителя Су-57 из-за технических недостатков самолета. Однако впоследствии Нью-Дели вернулся к идее купить Су-57 из-за изменения геополитической ситуации, в частности, обострения отношений с США. Последнее сделало закупки американских F-35 практически невозможными.

По предварительным данным, Россия может продать Индии до 84 истребителей "пятого поколения". Речь идет о двух эскадрильях с завода и еще от трех до пяти с локализацией и местной сборкой.

Кроме того, недавно Москва продала Индии ракеты для флота на сотни миллионов долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: