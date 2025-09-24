Ранее Индия отказалась от совместной разработки на базе Су-57 из-за технических недостатков самолета.

Россия может продать Индии до 84 истребителей "пятого поколения" Су-57. Об этом со ссылкой на индийские источники сообщает военно-технический портал Defense Express.

Речь идет о двух эскадрильях с завода и еще от трех до пяти с локализацией и местной сборкой. Этот вариант якобы уже лежит на столе у индийского Минобороны.

Для продажи самолетов Москва готова пойти практически на все условия индийской стороны. Речь идет о полной передаче технологий, включая двигатели и исходный код. Также россияне предлагают интегрировать все индийское авиационное ракетное вооружение.

Напомним, ранее Индия уже интересовалась Су-57. Более того - речь шла о совместной разработке, которая получила название FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft) на базе российского самолета.

Проект с треском провалился - в 2018 году Индия вышла из него. Индийские военные заявили, что российский самолет не соответствует заявленным требованиям малозаметности.

Также индийцы пришли к выводу, что авионика (электронные системы для летательных аппаратов) российской разработки не соответствует стандартам истребителя пятого поколения.

Почему Индия возвращается к Су-57

Сейчас ситуация изменилась. Нью-Дели зажат между экономико-политическим давлением США и имеющимися операционными проблемами, вызванными, в частности, выводом из эксплуатации старых советских МиГ-21. Фактическим провалом завершилась и разработка собственного самолета Tejas.

В то же время другие страны Азии начали получать не просто новые самолеты, а истребители пятого поколения. Известно, например, что китайцы уже построили более 300 самолетов Chengdu J-20 и, вероятно, ввели в эксплуатацию новый Shenyang J-35.

Все это ставит Индию в довольно сложное положение, ведь она не имеет ни одного истребителя пятого поколения. Сегодня наиболее мощными самолетами Воздушных сил Индии являются французские Rafale, которые относят к поколению 4++.

