'Надо сбивать Шахеды, а мы их не видим': военный заявил об острой нехватке РЛС

Военный считает, что экспорт оружия должен быть запрещен, если завод говорит о том, что очередь на продукцию составляет более года.

Вопрос экспорта оружия должен решаться в зависимости от того, есть ли у украинских войск дефицит конкретных технологий на фронте. Об этом заявил глава штабного фонда Третьего армейского корпуса Олег Петренко в эфире "Новини.LIVE".

Он считает, если завод говорит о том, что очередь на продукцию составляет более года - экспорт должен быть запрещен. Если же склады забиты товаром, который быстро устаревает, его стоит отправлять на экспорт, чтобы пополнить государственный бюджет.

"Если брать сегмент РЛС (радиолокационных станций) - у нас катастрофа. Вот мы сейчас говорим о противодействии "Шахедам", чем их сбивать, а для начала их нужно просто начать видеть. Мы их не видим. Например, чтобы законтрактовать толковую систему РЛС, производитель дает срок поставки 14 месяцев", - поделился военный.

Петренко отметил, что полный запрет экспорта вредит производителям, которые имеют избыток продукции, например, в сфере радиоэлектронной борьбы.

"Ну почему бы то, что просто валяется на складе и через 3 месяца будет уже неактуальным, почему бы его не продать за границу? Никакой в этом проблемы не вижу", - добавил военный.

Украина планирует локализовать ракеты к С-300 и С-400 вместе с европейской РЛС - что известно

Ранее главный конструктор Fire Point Денис Штилерман рассказал, что оборонно-промышленный комплекс Украины занимается локализацией ракет к ЗРК С-300 и С-400 в сочетании с европейской радиолокационной станцией.

Штилерман поделился, что сначала по запросу украинских защитников компания разработала клон четвертого отсека ракеты С-300/С-400 и приводы. После чего поступил запрос на двигатель, который должны изготовить в январе 2026 года и провести первые динамические испытания.

