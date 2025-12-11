Этим занимается украинская компания Fire Point.

Оборонно-промышленный комплекс Украины занимается локализацией ракет к ЗРК С-300 и С-400 в сочетании с радиолокационной станцией Европы. Об этом рассказал главный конструктор Fire Point Денис Штилерман в интервью BBC.

Сначала по запросу украинских защитников компания разработала клон четвертого отсека ракеты С-300/С-400 и приводы. После чего поступил запрос на двигатель, который должны изготовить в январе 2026 года и провести первые динамические испытания.

Кроме того, ракетный комплекс с локализованными ракетами намерены совместить с европейской РЛС.

"Пока у нас нет возможности интеграции с европейскими радарами, используем ее как дешевую баллистическую ракету небольшой дальности", - отметил Штилерман.

В "Милитарном" напомнили, что в сентябре Fire Point сообщила о разработке собственных баллистических ракет FP-7 и FP-9.

"FP-7 имеет дальность поражения до 200 км, максимальную скорость 1500 м/с и круговое отклонение 14 метров. Ее боевая нагрузка составляет 150 кг, а максимальная продолжительность полета - 250 секунд", - добавили в издании.

В то же время дальность FP-9 составляет около 855 км, скорость - 2200 м/с, боевая нагрузка - 800 кг, а высота полета - до 70 км. При точности в 20 метров она может поражать цели в глубоком тылу противника.

Комплексы С-300 и С-400 во время войны в Украине

"Милитарный" рассказал, что еще во времена Советского Союза при разработке в ЗРК С-300 была заложена возможность поражать наземные неподвижные цели с известными координатами.

В то же время РФ использует С-300 и С-400 для обстрелов украинских наземных объектов ракетами типа 5В55 или 48Н6 различных модификаций.

"Эти ракеты имеют полуактивную головку самонаведения. Их боевая часть начинена готовыми поражающими элементами в виде металлических кубиков. Они могут быть эффективными против неподвижных наземных целей: незащищенных складов, личного состава и автотехники на открытой местности, а также объектов инфраструктуры", - добавили в публикации.

В свою очередь в Украине проект модернизации ракет 5В55Р с увеличением дальности с 75 до 150 км существовал еще в 2018 году. На вооружении украинской армии находятся ЗРС типа С-300 (ПТ/ПС/В1). До начала полномасштабного вторжения в подразделениях и арсеналах сохранялось достаточное количество ракет 5В55К(Р).

"Начиная с 2004 года, все работы, связанные с ремонтом и продлением ресурса этих зенитных ракетных систем в Украине, осуществляет ГП "Укроборонсервис". Для ремонта и модернизации С-300 в ГП "Укроборонсервис" был создан Центр вооружения и военной техники. Не исключено, что сейчас украинский оборонный комплекс также работает над новой модернизацией ракет 5В55, а не локализацией 48Н6", - подытожили в "Милитарном".

Оружие на войне в Украине - последние новости

Ранее стало известно, что несмотря на популярность, наземные дроны в Украине выполняют менее 1% от общего количества миссий. Отмечается, что данные об их использовании обнародовал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

В то же время наземные дроны очень полезны, поскольку могут выполнять опасные задачи на передовой, которые в противном случае должны были бы выполнять солдаты.

Также сообщалось, что Чехия передаст Украине новые ракеты, способные бить по Москве и Энгельсу. Первое боевое применение запланировано на январь-февраль 2026 года. После этого уже в марте планируется развертывание серийного производства в Чехии.

