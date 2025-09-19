В то же время, Киев не будет заниматься "вооруженной благотворительностью" и не будет помогать тем странам, которым безразлична Украина.

Президент Владимир Зеленский отметил, что дефицит в финансировании на производство оружия будет покрываться благодаря управляемому экспорту некоторых видов украинского оружия, имеющегося в большем объеме, чем нужно на фронте.

Как сообщил глава государства в вечернем обращении, сегодня состоялось заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Главная тема Ставки - это производство украинского оружия.

"Есть четкие объемы, что нужно нашей армии до конца года, также что нужно на следующий год и что должно быть у нас на складах для защиты, поддержания достаточной нашей силы", - отметил Зеленский.

Видео дня

Как подчеркнул президент, речь идет и о достаточном финансировании на производство оружия в Украине, и о производстве вместе с партнерами, а также о поставках в Украину того, что производят партнеры сами.

"Дефицит в финансировании на производство оружия у нас будет покрываться с этого года в том числе благодаря управляемому экспорту некоторых видов нашего оружия. Благодаря такому управляемому экспорту мы будем увеличивать производство дронов для фронта. Будем иметь финансы. Определенные виды оружия - и это современное оружие - мы можем производить в значительно больших объемах, чем можем сами профинансировать, а определенные виды оружия уже у нас в значительно большем объеме, чем реально нужно нам сегодня в Украине", - подчеркнул Зеленский.

В связи с этим, он привел пример "морских дронов", на которые рассчитывает мир и которые в Украине есть в профиците, и противотанкового оружия, и некоторых других видов.

"То есть первый приоритет - это фронт, обеспечение наших бригад, второй приоритет - наши украинские арсеналы и только третий приоритет - вот такой управляемый экспорт", - добавил Зеленский.

Как пояснил глава государства, в течение двух недель будет представлен концепт - три новые экспортные платформы.

"Первая платформа - для экспорта и взаимодействия с США, вторая платформа - это наши европейские партнеры, третье направление - другие партнеры в мире, которые тоже заинтересованы в украинском оружии и от которых Украина получила ту или иную поддержку. Это обязательно, чтобы они нам тоже помогали, чтобы мы им помогли", - отметил Зеленский.

По его словам, сейчас именно украинцы, именно украинские компании, украинская армия имеют один из самых сильных опытов современной войны, и это касается во многом передового оружия, передовых технологий.

Как констатирует президент, Украина не будет заниматься "вооруженной благотворительностью" и помогать тем, кому безразлично на Украину:

"Мы готовы работать с теми, кто поддерживал нас реально, нашу независимость. Конечно, должен быть и надежный экспортный контроль - чтобы к украинским технологиям, к нашему оружию не добрались россияне и их сообщники".

Он отметил, что много об этом говорили украинские компании, компании-производители оружия. Много интереса в мире к совместным проектам с Украиной для производства оружия:

"Есть спрос на наше оружие. Соответственно, благодаря именно управляемому экспорту мы сможем аккумулировать деньги на большее производство тех вещей, которые нужны нашей армии".

Выпуск оружия в Украине

Как сообщал УНИАН, руководитель компании Braving, производящей дроны, Алексей Завражный в интервью для УНИАН отмечает, что нужно не менее 20 тысяч долларов на разработку и тестирование нового вооружения в Украине. Это если не учитывать материалы и компоненты, не принимать во внимание оборудование, помещения, испытания, логистику, постоянное перемещение производства, каких-то потерь.

По его словам, на украинском рынке дронов не задействована половина производственных мощностей из-за нехватки финансирования. Производители готовы производить больше для нужд фронта, но средств от государства не хватает.

Вас также могут заинтересовать новости: