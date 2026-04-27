Интегрировали осколочно-фугасную бомбу: в ГУР рассказали о новой российской ракете 'Ковер'

Предполагаемая дальность применения С-71К, разработанную для Су-57, составляет до 300 км.

В новой российской ракете "Ковер" в качестве боевой части использована осколочно-фугасная авиационная бомба – ОФАБ-250-270 весом 250 кг.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны. В частности, ГУР обнародовало интерактивную 3D-модель, информацию о составляющих и электронной компонентной базе новой крылатой авиационной ракеты противника С-71К "Ковер".

"После публикации структуры кооперации предприятий по производству истребителей Су-57, военная разведка Украины раскрывает детали нового средства поражения, разработанного "Объединенной авиастроительной компанией" (ОАК) именно под эту платформу", – говорится в сообщении.

По данным разведки, новая ракета впервые была применена противником в конце прошлого года и, по всей видимости, является первыми попытками ОАК в ракетостроении. Говорится, что в качестве боевой части использована осколочно-фугасная авиационная бомба ОФАБ-250-270 весом 250 кг, интегрированная в силовую раму носовой части ракеты.

Корпус ракеты выполнен из многослойного материала на основе стеклотекстолита с дополнительным усилением, внутренние элементы – из алюминиевых сплавов. Бортовая система управления включает полетный контроллер, инерциальную навигационную систему на базе простых датчиков и систему питания. Подавляющее большинство электронной компонентной базы – иностранного происхождения: американского, китайского, швейцарского, японского, немецкого, тайваньского и ирландского производства.

Установлено, что ракета оснащена турбореактивным двигателем R500 производства ООО "РЕЙНОЛЬДС", входящего в состав "Объединенной авиастроительной корпорации".

Благодаря основному и двум боковым топливным бакам вероятная дальность применения С-71К составляет до 300 км. В перспективе противником рассматривается возможность применения ракеты с БПЛА С-70 "Охотник".

"Сохранение доступа к иностранным технологиям и компонентам позволяет государству-агрессору разрабатывать новые средства поражения и масштабировать их применение в войне против Украины", – отмечают в ГУР, которое призывает к усилению санкционного давления с целью ограничения способности агрессора вести войну.

Напомним, недавно ГУР Украины обнародовало интерактивную 3D-модель и информацию о 103 предприятиях кооперации по производству многоцелевых истребителей Су-57. Среди идентифицированных предприятий: Санкт-Петербургское ОАО "Красный октябрь", Национальный институт авиационных технологий, Институт теоретической и прикладной электродинамики Российской академии наук и ООО "Яшз авиа". Треть из более чем 100 предприятий кооперации по производству многоцелевых указанных самолетов до сих пор не подпадает под ограничения ни одной из стран санкционной коалиции.

Вас также могут заинтересовать новости: