Интегрировали осколочно-фугасную бомбу: в ГУР рассказали о новой российской ракете 'Ковер'

В новой российской ракете "Ковер" в качестве боевой части использована осколочно-фугасная авиационная бомба – ОФАБ-250-270 весом 250 кг.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны. В частности, ГУР обнародовало интерактивную 3D-модель, информацию о составляющих и электронной компонентной базе новой крылатой авиационной ракеты противника С-71К "Ковер".
"После публикации структуры кооперации предприятий по производству истребителей Су-57, военная разведка Украины раскрывает детали нового средства поражения, разработанного "Объединенной авиастроительной компанией" (ОАК) именно под эту платформу", – говорится в сообщении.
По данным разведки, новая ракета впервые была применена противником в конце прошлого года и, по всей видимости, является первыми попытками ОАК в ракетостроении. Говорится, что в качестве боевой части использована осколочно-фугасная авиационная бомба ОФАБ-250-270 весом 250 кг, интегрированная в силовую раму носовой части ракеты.
Корпус ракеты выполнен из многослойного материала на основе стеклотекстолита с дополнительным усилением, внутренние элементы – из алюминиевых сплавов. Бортовая система управления включает полетный контроллер, инерциальную навигационную систему на базе простых датчиков и систему питания. Подавляющее большинство электронной компонентной базы – иностранного происхождения: американского, китайского, швейцарского, японского, немецкого, тайваньского и ирландского производства.
Установлено, что ракета оснащена турбореактивным двигателем R500 производства ООО "РЕЙНОЛЬДС", входящего в состав "Объединенной авиастроительной корпорации".
Благодаря основному и двум боковым топливным бакам вероятная дальность применения С-71К составляет до 300 км. В перспективе противником рассматривается возможность применения ракеты с БПЛА С-70 "Охотник".
"Сохранение доступа к иностранным технологиям и компонентам позволяет государству-агрессору разрабатывать новые средства поражения и масштабировать их применение в войне против Украины", – отмечают в ГУР, которое призывает к усилению санкционного давления с целью ограничения способности агрессора вести войну.
Напомним, недавно ГУР Украины обнародовало интерактивную 3D-модель и информацию о 103 предприятиях кооперации по производству многоцелевых истребителей Су-57. Среди идентифицированных предприятий: Санкт-Петербургское ОАО "Красный октябрь", Национальный институт авиационных технологий, Институт теоретической и прикладной электродинамики Российской академии наук и ООО "Яшз авиа". Треть из более чем 100 предприятий кооперации по производству многоцелевых указанных самолетов до сих пор не подпадает под ограничения ни одной из стран санкционной коалиции.