Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос поставки дальнобойного оружия "Томагавк" не ограничивается наличием ракет в США, а зависит от возможности их эффективного использования и координации действий.

"Вопрос не просто в "Томагавках". Вопрос в использовании оружия. Можно иметь ATACMS, но как вы их применяете? Это касается военных целей и координации", - заявил Зеленский во время общения с журналистами, передает "РБК-Украина".

Глава государства отметил, что американская сторона, в частности президент Дональд Трамп, осторожно относится к передаче ракет, чтобы не обострять конфликт с Россией до встречи с ней на дипломатическом уровне.

"Вторая история с дальнобойным оружием, а именно с "Томагавками". Президент Трамп публично сказал, что Америке они нужны. На мой взгляд, он не хочет эскалации с "русскими" до тех пор, пока не встретится с ними", - отметил Зеленский.

Киев координирует позицию с европейскими лидерами, которые планируют обращаться к США с просьбой о поставках оружия. По словам президента, совместная работа включает обмен информацией через Офис президента и каналы безопасности.

"Мы разговаривали с европейскими лидерами сразу после встречи с Президентом Трампом. Они сами хотят обращаться с просьбой к нему. Мы в постоянной координации", - подчеркнул Зеленский.

"Томагавки" для Украины - последние новости

Как сообщал УНИАН, Трамп не дал согласия на передачу ракет Украине после телефонного разговора с Путиным. Обозреватели расценивают это как дипломатическую победу Путина. Кремль смог сорвать усиление Украины в обмен на еще один раунд пустой болтовни и выиграл для своей армии еще несколько недель на фронте.

Американский аналитик Глен Говард, президент аналитического центра Saratoga Foundation, назвал колебания администрации Дональда Трампа относительно продажи Украине крылатых ракет Tomahawk не проявлением непоследовательности, а элементом стратегии давления на Кремль.

