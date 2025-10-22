Что бы Путин ни внушал Трампу во время телефонного разговора, Кремль отказывается предложить что-либо, что сделало бы личную встречу в Будапеште стоящей поездки.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров недвусмысленно дал понять в разговоре с госсекретарем США Марко Рубио, что Москву не интересует никакой мир, кроме капитуляции Киева. А это значит, что президент США Дональд Трамп не сможет добиться желаемого прекращения огня, если не даст кремлевскому диктатору Владимиру Путину веские причины свернуть войну прямо сейчас, пишет New York Post.

Журналисты отмечают, что, что бы там ни обещал Путин Трампу в их недавнем телефонном разговоре, Кремль не предлагает ничего, ради чего американскому президенту стоило бы ехать на встречу в Будапешт.

Также в материале говорится, что у Трампа остаются такие варианты, как отправка Украине крылатых ракет Tomahawk и Barracuda — возможно, сначала нескольких, но с готовностью увеличить поставки, чтобы дать Киеву возможность поражать энергетические объекты и военные заводы глубоко на территории России.

"А также, наконец, введение "вторичных санкций" против Китая и других стран, которые продолжают закупать огромные объемы российской нефти, финансируя таким образом военную машину Путина", - пишет СМИ.

Тем временем Путин продолжает пытаться бомбами и дронами сломить Украину, нанося постоянные удары по гражданским объектам. Но он начинает сталкиваться с нехваткой людей на фронте, а падение мировых цен на нефть все сильнее сжимает его казну. Вся ситуация продолжает зависеть исключительно от Трампа.

Другие новости о поддержке Украины со стороны Запада

Ранее УНИАН сообщал, что Европа и Украина готовят 12-пунктовый план прекращения войны с Россией. Реализацию предложенного плана должен будет курировать мирный совет под председательством президента США Дональда Трампа.

Кроме того, мы также рассказывали, что Чехия объявила сбор на ракету "Фламинго" для ВСУ. Из необходимых почти 600 тысяч долларов на текущий момент собрано лишь десятую часть от суммы.

