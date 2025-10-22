По мнению эксперта, вопрос "Томагавков" был больше психологический, чтобы напугать Путина.

Украине на сегодня больше нужны ракеты ATACMS и Storm Shadow, чем "Томагавки", заявил заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

"Если мы, например, войдем в Североатлантический альянс и начнем внедрять некоторые изменения по стандартам НАТО, то, безусловно, в дальнейшем мы сможем их использовать для каких-то военных операций, если будет необходимость. Или сможем закупать и иметь на балансе", - отметил он в интервью "Украинскому радио".

Но, по словам эксперта, есть ряд технических составляющих, которые сейчас затрудняют нам использование этих средств поражения.

Видео дня

"И давайте поставим вопрос - какая конечная цель этих ракет, что мы хотим делать с этими ракетами? Я постоянно подчеркивал, что у нас есть глобальная проблема в 300-километровой зоне - это 9 российских аэродромов тактической авиации, которые используются для запуска вооружения вроде КАБов или ракет малой дальности. И около 11 пусковых площадок "Шахедов". То есть, условно говоря, у нас в 300-километровой зоне гораздо больше угроз, чем в российском тылу", - пояснил Храпчинский.

Он подчеркнул, то, что в их тылу, мы можем частично погасить за счет ударов наших "дип-страйков" по логистике, по предприятиям.

"На самом деле, для того, чтобы уничтожить "Тактическое ракетное вооружение" в Подмосковном Королеве, нужно минимум 10 ракет "Томагавк" одновременно запущенных. Возникает вопрос, кто может одновременно запустить 10 ракет? Естественно, не пусковые установки, которые находятся на вооружении в Соединенных Штатах. Поэтому, в принципе, здесь мы говорим о том, что на самом деле есть проблема по их использованию", - отметил Храпчинский.

Поэтому, по его мнению, вопрос "Томагавков" был больше психологический, "условно, "Томагавк" мог бы прилететь в Алдай и напугать там в бункере Путина".

"И возвращаясь к вопросу, что нам лучше - "Томагавк", ATACMS или "Storm Shadow", которые мы уже эксплуатируем и умеем эксплуатировать, то, видимо, есть понимание, что все-таки лучше "Storm Shadow" и ATACMS", - добавил он.

Ракеты "Томагавк" для Украины - последние новости

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос поставки дальнобойного оружия "Томагавк" не ограничивается наличием ракет у США, а зависит от возможности их эффективного использования и координации действий.

Глава государства отметил, что американская сторона, в частности президент Дональд Трамп, осторожно относится к передаче ракет, чтобы не обострять конфликт с Россией до встречи с ней на дипломатическом уровне.

Кроме того, мы писали, что США могли бы передать Украине сначала несколько этих ракет, но с готовностью увеличить поставки, чтобы дать Киеву возможность поражать энергетические объекты и военные заводы глубоко на территории России.

Вас также могут заинтересовать новости: