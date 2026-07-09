Перехватывать 'Кинжалы' бессмысленно, – конструктор Fire Point

По словам конструктора, украинскую ракету-перехватчик уже испытали при максимальных перегрузках и маневрах.

Российскую гиперзвуковую авиационную ракету "Кинжал", вероятно, не стоит перехватывать из-за ее несовершенства.

Такое мнение в интервью LIGA.net высказал соучредитель и главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман, который также рассказал об отличиях между украинской и российской школами ракетостроения, оценил российские ракеты и объяснил, на каком этапе находится проект перспективной системы ПРО FREYJA.

В частности, отвечая на вопрос о возможности перехвата ракет "Кинжал", Штилерман высказал мнение, что практического смысла в этом немного, поскольку эти ракеты и без того часто не попадают в заданные цели. В качестве примера он привел удары по аэродрому в Староконстантинове, где, по его оценке, российские ракеты не смогли поразить даже крупный объект.

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"Кинджалы", пожалуй, нет смысла перехватывать, потому что они никуда не попадают. Мы видим, что они не могут попасть в аэродром в Староконстантинове, а там ведь достаточно большой аэродром", – сказал специалист.

Зато эффективность борьбы с ракетами "Искандер", по его словам, будет зависеть от возможностей головки самонаведения и радиолокационных систем. Окончательные выводы по этому поводу можно будет сделать только после начала интеграции с западными компонентами и получения всей необходимой технической документации.

Комментируя оперативно-тактический комплекс "Искандер", Штилерман признал, что это качественная ракета, ведь она эффективно работает, попадает в цели и быстро приводится в боевую готовность. В то же время он обратил внимание, что значительную часть ее компонентов, в частности инерциальные навигационные системы, создавали украинские специалисты, которые еще до 2014 года работали над созданием соответствующего производства в России. По его словам, к созданию этой ракеты присоединилось немало украинских инженеров.

Отдельно он рассказал о развитии проекта системы противоракетной обороны FREYJA. По словам конструктора, после длительного бюрократического этапа работа значительно ускорилась. Уже подписаны меморандумы о сотрудничестве с рядом стран, а последним стал документ, подписанный министрами обороны Украины и Германии. Это открывает возможность получить техническую документацию на отдельные компоненты будущей системы, в частности радары, головки самонаведения и системы передачи данных, чтобы интегрировать их в украинскую ракету-перехватчик.

Оценивая перспективы FREYJA, он пояснил, что, в отличие от украинской баллистической программы, где основные темпы определяются собственными возможностями и результатами испытаний, в случае с системой ПРО дальнейший прогресс зависит прежде всего от скорости интеграции с европейскими партнерами.

По словам конструктора, украинскую ракету-перехватчик уже испытали на максимальных перегрузках и маневрах, необходимых для перехвата баллистических целей, поэтому дальнейшие шаги будут определяться доступом к европейским технологиям.

По словам Штилермана, современный украинский подход к созданию вооружений кардинально отличается от того, который в свое время сформировался в Советском Союзе и сохранился в России. Если российская школа предполагает длительное проектирование, тщательные расчеты и многолетнюю подготовку еще до начала испытаний, то сегодня, подчеркнул он, побеждает тот, кто способен быстро создавать прототипы, тестировать их и постоянно совершенствовать уже в процессе эксплуатации.

Он отметил, что, анализируя конструкцию российских зенитных ракет С-300 и С-400, не видит в них инженерных решений, которые упрощали бы производство. В частности, четвертый отсек с управляющими поверхностями, по его мнению, выполнен чрезвычайно сложно, хотя очевидной необходимости в таком решении он не видит.

Говоря о баллистической ракете "Орешник", конструктор заявил, что не считает ее серьезной угрозой. Он отметил, что использованный в ней гироскоп настолько устарел и несовершенен, что сам он никогда бы не установил такое устройство в свою ракету из-за его низкой точности. В качестве примера Штилерман привел два запуска "Орешника" по Киеву, во время которых, по его словам, одна ракета упала вблизи Донецка, а другая – в районе Белой Церкви, попав в гаражи.

Штилерман также отметил, что европейские компании начали гораздо быстрее реагировать на украинские запросы, однако выразил обеспокоенность в связи с приближением сезона летних отпусков в Европе. По его мнению, это может привести к временному замедлению работы над проектом.

Он подчеркнул, что европейские страны пока не в полной мере осознают масштабы угрозы, которую представляет Россия. По его убеждению, именно украинская армия сегодня является одним из главных факторов, сдерживающих российское продвижение, а современный боевой опыт имеют только Вооруженные силы Украины и армия РФ. Если же Украина не сможет оказать сопротивление, считает Штилерман, европейским странам будет чрезвычайно сложно остановить российские войска.

Производство ПВО в Украине – последние новости

Напомним, советник министра обороны Украины Сергей (Флеш) Бескрестнов призвал не слушать пессимистов, утверждающих, что производство ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot в нашей стране невозможно. По его словам, это вполне реально, и вместе с лицензией передаются все технологические карты производственных процессов, проводится обучение специалистов, предоставляются все контакты поставщиков.

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