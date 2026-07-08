Путин теряет 'супероружие': Россия не может строить новые носители 'Кинжалов'

МиГ-31 по-прежнему остается самым быстрым боевым самолётом на вооружении в мире и носителем ракет "Кинжал". Однако производство этих истребителей было прекращено более 30 лет назад.

Российский истребитель-перехватчик МиГ-31 остается самым быстрым боевым самолетом, находящимся на вооружении в мире. Он способен развивать скорость до 2,83 Маха, несет гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и используется для патрулирования вблизи границ НАТО и нанесения ударов по Украине. В то же время Россия уже более трех десятилетий не способна производить новые самолеты такого типа, а каждая потеря флота является фактически необратимой, пишет 19FortyFive.

МиГ-31 был создан на базе МиГ-25, а его первый полет состоялся в 1975 году. На вооружение СССР истребитель поступил в 1981 году как первый советский самолет четвертого поколения.

Одним из главных преимуществ машины стал радар "Заслон" – первая в мире серийная бортовая радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой.

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"МиГ-31 стал первым советским истребителем, способным эффективно обнаруживать и перехватывать низколетящие крылатые ракеты и бомбардировщики", – отмечается в материале.

Россия больше не может строить новые МиГ-31

Серийное производство самолета прекратили еще в 1993 году. Всего было построено около 500 машин, однако сегодня в строю, по разным оценкам, остаются лишь 80–120 самолетов.

Самой большой проблемой стали двигатели Д-30Ф6, ресурс которых составляет около 300 часов полета между капитальными ремонтами.

"Перехватчик, который быстро изнашивает двигатели без возможности производства новых, фактически работает на обратном отсчете", – отмечают авторы.

По данным украинской разведки, Россия уже обсуждает возобновление производства этих двигателей из-за их дефицита.

Именно МиГ-31 запускает "Кинжалы"

В последние годы самолет получил новую роль. Модификация МиГ-31К стала носителем аэробаллистической ракеты Х-47М2 "Кинжал".

Перед запуском ракеты истребитель поднимается на высоту более 15 километров и разгоняется примерно до 3000 км/ч, что обеспечивает "Кинжалу" дополнительную дальность и скорость.

По оценкам аналитиков, у России есть лишь 10–12 таких самолетов. Каждый их вылет вызывает воздушную тревогу по всей Украине даже без фактического запуска ракеты.

Дальнобойная ракета Р-37М

Еще одним важным оружием МиГ-31 является ракета Р-37М, способная поражать воздушные цели на очень большом расстоянии. Впрочем, эксперты отмечают, что ее главный эффект заключается не столько в количестве сбитых самолетов, сколько в изменении тактики украинской авиации.

"Реальный эффект Р-37М был скорее поведенческим, чем физическим – она заставляет украинских пилотов менять маршруты и прерывать миссии", – пишет издание.

Украина пытается уничтожать самолеты на аэродромах

Из-за невозможности России пополнять парк МиГ-31 Украина все чаще наносит удары по аэродромам, где базируются эти самолеты.

В частности, украинская сторона сообщала об атаках на аэродром Саваслейка в Нижегородской области и авиабазу Бельбек в оккупированном Крыму. Россия эти потери официально не подтверждала.

"Один уничтоженный носитель "Кинжала" – это потеря, которую Россия не может быстро компенсировать", – отмечают авторы материала.

Замена существует только на бумаге

Россия уже несколько лет заявляет о разработке перспективного перехватчика ПАК ДП (МиГ-41), который должен заменить МиГ-31.

Однако проект до сих пор находится на ранней стадии разработки, а его серийное производство ожидается не раньше конца десятилетия.

Пока же российское Минобороны вынуждено продлевать ресурс имеющихся самолетов и модернизировать старые машины, ведь другой альтернативы самому быстрому боевому самолету в мире у России пока нет.

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