Запас гиперзвуковых ракет Китая и РФ значительно вырастет к 2035 году, - разведка США

США уже сейчас наращивают объемы перехватчиков.

Китай и Россия в ближайшие 9 лет значительно увеличат свои запасы гиперзвуковых ракет: к 2035 году Китай может обладать примерно 4000 гиперзвуковыми ракетами, а Россия – около 1000. Как пишет Interesting Engineering, об этом предупреждает американская разведка в докладе Международного института стратегических исследований (IISS).

Согласно анализу, Китай в настоящее время располагает примерно 600 гиперзвуковыми ракетами, в то время как Россия – от 200 до 300. Российский арсенал включает в себя системы 3М22 "Циркон", Х-47М2 "Кинжал" и "Авангард".

К тому же, Россия располагает от 300 до 600 дальнобойными ракетами класса "воздух-воздух", включая, вероятно, Р-33 и Р-37М. Считается, что у Китая около 1000 таких ракет.

Видео дня

Также IISS описывает ожидаемый рост производства нескольких типов китайских ракетных систем. По оценкам, в настоящее время Китай располагает примерно 400 межконтинентальными баллистическими ракетами наземного базирования. К 2035 году это число может возрасти до 700. Ожидается также, что количество баллистических ракет подводного базирования Китая увеличится с 72 до 132 к 2035 году. А количество крылатых ракет воздушного и морского базирования Китая увеличится с нынешних примерно 1000 до около 5000 к 2035 году.

Наихудший сценарий

В IISS предупредили, что оценки американской разведки показывают наихудший сценарий развития событий. Однако долгосрочные военные прогнозы могут быть неопределенными. Но при этом правительства полагаются именно на них при планировании обороны.

Поэтому оценки уже влияют на военное планирование США, включая производство средств противоракетной обороны и закупку тысяч дальнобойных ударных ракет. Так, в феврале 2026 года Пентагон заключил соглашение с компанией RTX об увеличении производства истребителей -перехватчиков SM-3 Block IIA и SM-3 Block IB.

Испытания гиперзвуковой ракеты в Китае

Как писал УНИАН, недавно государственный канал Китая показал военные учения с боевой стрельбой гиперзвуковой ракетой Dongfeng-17. Пусковая установка ракеты и ее запуск были показаны впервые. Также Китай показал новую ракету средней дальности DF-26, которая способна лететь на расстояние свыше 5700 км.

Эксперты считают, что такая публикация является ответом на военные учения других стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Она призвана предупредить американские вооруженные силы о том, что ракеты могут нанести значительный ущерб в случае любой войны с Китаем.

Как США проигрывают гонку гиперзвуковых вооружений Китаю

Напомним, что из-за задержек в программах разработок гиперзвуковых ракет и ограниченных возможностей для испытаний существует опасение, что США отстают от КНР и РФ.

Наиболее продвинутый проект Пентагона – гиперзвуковое оружие армии большой дальности, или проект Dark Eagle. Недавно были проведены совместные испытания в армии и флоте. Однако общий арсенал гиперзвуковых проектов постоянно меняется.

Вас также могут заинтересовать новости: