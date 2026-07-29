Украина за 3 года создала один из самых инновационных ОПК мира, - Le Monde

Киев теперь не только обеспечивает собственную армию современными разработками, но и начал экспорт военных технологий в Европу и страны Ближнего Востока.

За годы полномасштабной войны Украина прошла путь от страны, которая критически зависела от западной военной помощи, до одного из мировых лидеров в сфере военных технологий.

Об этом в статье для Le Monde пишут эксперты по международной безопасности Артур де Лидекерк и Эктор де Ривуар. Авторы отметили, что всего за 3 года украинский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) стал одним из самых инновационных в мире, а Киев теперь не только обеспечивает собственную армию современными разработками, но и начал экспорт военных технологий в Европу и страны Ближнего Востока.

По данным Киевской школы экономики, сегодня в Украине работает около 800 производителей беспилотников, а годовая производственная мощность отрасли составляет до 10 млн дронов. Если до начала полномасштабного вторжения РФ этот сектор оценивался примерно в миллиард долларов, то на сегодняшний день его стоимость, по оценке авторов, выросла более чем в 50 раз.

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В материале отмечается, что украинские дальнобойные средства поражения значительно увеличили дальность полета. Если в 2022 году они атаковали цели на расстоянии около 650 км, например, авиабазу "Энгельс-2", расположенную в Саратовской области, то сейчас они способны наносить удары почти в 1750 км от линии фронта. "Украинская крылатая ракета "Фламинго" недавно поразила Воткинский ракетный завод, расположенный в 1400 км от Украины", – привели пример Лидекерк и Ривуар.

"Этот рост мощности также опирается на технологическую экосистему, которой в настоящее время трудно найти равных", – отметили авторы материала, имея в виду развитие технологий с использованием искусственного интеллекта (ИИ). По их данным, более 200 украинских компаний работают над созданием беспилотников с использованием ИИ, а государственная платформа Brave1 уже зарегистрировала более 300 оборонных разработок, из которых более 70 применяются в боевых условиях.

По мнению экспертов, главным преимуществом Украины является возможность постоянно совершенствовать военные технологии на основе реального боевого опыта, чего нет у армий других стран.

Как отмечает Le Monde, Украина также активно расширяет международное сотрудничество. Киев уже заключил долгосрочные партнерские соглашения с Саудовской Аравией и Объединёнными Арабскими Эмиратами, а также готовит запуск совместных оборонных предприятий с рядом европейских государств, в частности с Германией, Великобританией, Данией и Норвегией.

Авторы считают, что война в Украине спровоцировала вторую гонку: массовое производство беспилотников и быструю интеграцию ИИ в операции.

"Темпы этой гонки в значительной степени несовместимы с европейскими процедурами закупок. Именно в этой области Украина получила преимущество", – написали эксперты.

Они отметили, что её наиболее значимый экспорт теперь служит образцом: децентрализованным, недорогим, основанным на непрерывном использовании данных с поля боя.

"Под давлением бюджетных ограничений и трансатлантической напряженности Европа должна сделать выбор: черпать вдохновение из этого сейчас или позволить событиям вновь диктовать свой темп", – подытожили авторы.

Другие новости об украинском оружии

Как сообщал УНИАН, в украинской компании Fire Point сообщили, что ежемесячно производят около 100 крылатых ракет Flamingo, а также тысячи ударных беспилотников FP-1 и FP-2. По словам генерального директора компании Ирины Терех, именно это оружие используется в большинстве украинских дальнобойных ударов по военным объектам на территории РФ.

В настоящее время вся продукция компании поставляется исключительно для нужд Сил обороны. Кроме того, Fire Point работает над созданием первой украинской баллистической ракеты и участвует в международном проекте Freya по созданию европейской альтернативы системе Patriot.

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