'Спасают жизни украинцев на поле боя': военные рассказали BI о роли наземных роботов

В некоторых районах боевых действий срок службы робота может достигать 20 миссий.

Украина отправляет на фронт рекордное количество наземных роботов, чтобы, где это возможно, заменить ими солдат в самых опасных заданиях – от логистических миссий до штурмов на передовой, сообщает Business Insider.

Издание отметило, что хотя наземные роботы помогают спасать жизни, они также меняют то, как украинские вооруженные силы ведут войну, которая длится уже почти четыре с половиной года и по-прежнему сталкивается с проблемами нехватки личного состава.

Украинские командиры рассказали Business Insider, что одним из преимуществ беспилотных наземных роботов, или UGV, является их способность повысить "оперативную выносливость" Киева.

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"Боевые роботы не устают так же, как люди, что позволяет им выполнять длительные задачи, такие как наблюдение, транспортировка или разведывательная поддержка", – рассказал командир подразделения беспилотных наземных транспортных средств в составе 21-го полка беспилотных систем "Кракен" с позывным Грек.

Командир подразделения беспилотных наземных транспортных средств во 2-м корпусе "Хартия", использующий позывной "Математик", отметил, что главная цель наземных роботов – уменьшить количество солдат, задействованных в миссиях.

По его словам, преимущество роботов в том, что они могут выполнять больше задач, чем небольшое пехотное подразделение, причем в любое время суток:

"Без этого украинская армия сейчас, по сути, не может существовать. Поэтому речь, безусловно, идет именно о выносливости".

Издание отметило, что в этом году Украина определила беспилотные наземные машины приоритетным направлением инвестиций в оборону.

"В первом полугодии 2026 года страна заключила контракты на поставку 25 000 роботов – вдвое больше, чем за весь 2025 год", – говорится в статье.

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский стремится к тому, чтобы до конца года было произведено 50 000 таких машин.

Издание отмечает, что инвестиции в эту технологию подчеркивают стремление Украины заменить солдат роботами при выполнении различных боевых задач, особенно в опасных логистических миссиях.

"Официальные лица высоко оценивают беспилотные наземные транспортные средства за их способность спасать жизни на поле боя", – отмечается в публикации.

Украинские командиры беспилотных наземных машин отметили, что цель использования роботов заключается в сокращении количества солдат, выполняющих опасные задачи, но не в полном отказе от их участия в войне.

"Участие людей в процессе принятия решений остается чрезвычайно важным. Беспилотные наземные машины – это инструменты, помогающие людям: они могут выполнять самые опасные части задачи, в то время как люди обеспечивают анализ ситуации, контроль и несут ответственность", – пояснил Грек.

Он добавил, что роботы повышают эффективность, позволяя меньшему количеству военнослужащих управлять или координировать системы, для которых раньше требовалось больше людей и ресурсов.

Издание отметило, что наземные роботы особенно ценны на линии фронта, превратившейся в "зону смерти" шириной в несколько миль, где любое движение может спровоцировать смертельный удар беспилотника. По словам украинских чиновников и военных, эта зона расширяется.

"Оснащенные современными датчиками и камерами, боевые роботы обеспечивают войскам, находящимся дальше от линии фронта, лучшую осведомленность о ситуации, позволяя им видеть то, что происходит ближе к линии фронта, и расширяя человеческие возможности", – рассказал Грек.

Он отметил, что операторы могут "наблюдать, доставлять, изымать, осматривать или обеспечивать поддержку операций с более безопасного расстояния".

Однако командир взвода 59-й штурмовой бригады Вооружённых сил Украины Андрей Кушниеров рассказал, что вблизи линии соприкосновения роботы могут выдержать лишь пять или десять миссий, прежде чем их уничтожат.

Математик отметил, что в некоторых районах поля боя срок службы робота может составить целых 20 миссий. В его случае же – возможно, три или четыре.

"Для украинцев эти потери техники оправданы, если это позволяет спасти жизни солдат", – подчеркнуло издание.

Миссия наземных роботов в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что украинский роботизированный катер подплыл к берегу Кинбурской косы, которая в настоящее время находится под российской оккупацией, и выпустил вооруженного наземного робота. Он продвинулся вглубь суши и открыл огонь. Издание TMZ отметило, что при этом ни один солдат не ступил на берег. Военный аналитик издания Томас Ньюдик высказал мнение, что Украина стала ведущим мировым новатором в сфере беспилотных надводных катеров.

Также мы писали, что бойцы 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской рассказали, что на Покровском направлении украинские военные провели эвакуацию раненого сослуживца с помощью наземного роботизированного комплекса. Роботизированный комплекс сначала доставил украинским защитникам провиант на позиции, а на обратном пути, с другой позиции, должен был эвакуировать раненого военного. Украинские бойцы рассказали, что подобные операции могут длиться от нескольких часов до почти суток, поскольку все зависит от ситуации на маршруте. Отмечается, что миссию удалось выполнить только со второй попытки – во время первого выезда наземный робот подорвался на мине.

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