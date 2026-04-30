'Это вопрос выживания': Украина ускоряет внедрение ИИ в вооруженных силах, - AP

В Украине говорят, что нужно осознать: будущее за автономными системами.

Быстрое внедрение искусственного интеллекта в военной сфере жизненно важно для выживания Украины. Однако, как рассказал высокопоставленный чиновник в сфере ИИ для Associated Press, для полной интеграции этих технологий на поле боя может потребоваться еще несколько лет.

По словам Даниила Цвока, искусственный интеллект уже помогает Украине удерживать территорию, одновременно снижая риски для ее солдат в борьбе с более многочисленным и лучше оснащенным противником.

"Мы должны принимать решения быстрее, чем враг", - отметил он агентству Associated Press, добавив, что ИИ - это "не только конкурентное преимущество. Это вопрос нашего выживания".

В AP рассказали, что отечественный оборонный сектор Украины сейчас насчитывает более 2000 производителей и военно-технологических компаний. Разработчики тестируют средства, обеспечивающие скоординированную работу роев дронов, чтобы повысить эффективность и уменьшить нагрузку на операторов-людей.

"Мы должны осознать, что будущее принадлежит автономным системам. Искусственный интеллект позволяет автоматизировать отдельные звенья цепи поражения", - подчеркнул Цвок.

Он добавил, что в более совершенном виде искусственный интеллект может стать основой сетевого поля боя, на котором "умное" оружие будет действовать скоординированно под управлением единой платформы оценки ситуации.

"Это может произойти уже через три-пять лет. В течение этого периода линии фронта могут быть защищены с помощью тесно интегрированных аппаратно-программных систем", - заверил чиновник.

Цвок также пояснил, что целью являются не полностью автономные "роботы-убийцы", а более скоординированная система, которая ускоряет принятие решений и теснее интегрируется с западными партнерами.

"Дело не в том, чтобы достичь 100% автономности, а в том, чтобы быть эффективными на поле боя", - сказал чиновник.

В AP подчеркнули, что отдел Цвока получает финансовую поддержку от Минобороны Великобритании.

"Демократии должны развивать мощный оборонный потенциал. Без искусственного интеллекта они не могут эффективно защищать мир. Речь идет не только об Украине. Речь идет о глобальной безопасности", - подытожил он.

Искусственный интеллект во время войны - что известно

Ранее ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий заявил, что Украина и Россия запустят машины, которые сами будут решать, кого убивать. По его словам, в этом году ожидается прорыв в интеграции искусственного интеллекта в ударные дроны.

"Я бы рискнул прогнозировать, что именно в этом 2026 году здесь можно ожидать большого прорыва, к сожалению, с обеих сторон. У меня нет оснований полагать, что мы будем их сильно опережать. Но так или иначе, это будет еще один виток спирали, еще один этап войны, очень отличающийся от предыдущих. Пока что преимущественно используется машинное зрение. Это вроде бы тоже искусственный интеллект, но это не тот искусственный интеллект, который принимает решения", - объяснил Дикий.

