В порту Туапсе находится крупный нефтеперевалочный терминал.

Атака украинских морских дронов и БПЛА на черноморские порты России продолжается. Компанию Новороссийску составил порт Туапсе. Об этом сообщают российские власти в соцсетях.

"В акватории Чёрного моря обнаружены безэкипажные катера! Убедительная просьба жителям и гостям Туапсинского округа покинуть прибрежную полосу!" – ранее днем сообщил в Телеграм глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.

Под вечер он уже потребовал от граждан покинуть еще и центральную часть города.

Тем временем в соцсетях разошлось видео, как утверждается, снятое в Туапсе. На нем слышны очереди из огнестрельного оружия и взрывы, а также видно попытки попасть по маневренным объектам на воде. По сообщениям жителей города, в Туапсе наблюдаются перебои со связью.

Несмотря на призывы властей покинуть прибрежную зону и ничего не снимать, на видео запечатлены многочисленные зеваки, снимающие на телефоны "битву" в порту.

На фоне атаки по Туапсе власти города Сочи, расположенного на 60 км южнее, объявили об эвакуации курортников с пляжей. Однако о появлении там дронов пока не сообщалось.

Справка УНИАН. Порт Туапсе – один из крупнейших в России терминалов по перегрузке нефти на танкеры.

Украинские удары по территории РФ

Как писал УНИАН, ранее сегодня Генштаб ВСУ подтвердил успешные атаки по нефтеперерабатывающему заводу "Газпром Нефтехим-Салават" в Башкирии, нескольких нефтеперекачивающих установках на нефтепроводе в Волгоградской области и другим объектам.

Параллельно сегодня днем была атакована главная база Черноморского флота РФ в Новороссийске. По объекту работали морские дроны и летательные беспилотники.

