США направили на поиск мин в Ормузском проливе корабли, для этого не предназначенные, - BI

У США есть специализированные тральщики для этих целей, но их конкретное местонахождение неизвестно.

Вооруженные силы США начали опасную миссию по разминированию Ормузского пролива, при этом корабли, направленные американскими ВМС, совершенно не предназначены для этой цели, пишет Business Insider.

Как заявили военные, два эсминца ВМС США с управляемыми ракетами прошли через пролив в выходные и начали "создавать условия для разминирования". Однако издание отмечает, что пока неясно, какую роль сыграют эсминцы в этих планах, поскольку они не предназначены для обнаружения или уничтожения мин.

"Эсминцы – это многоцелевые корабли, построенные для высокотехнологичных морских сражений. ВМС США располагают небольшим флотом специализированных тральщиков, таких как литоральные боевые корабли класса Independence и тральщики класса Avenger, но их конкретное местонахождение неизвестно", - пишет BI.

Брэдли Мартин, отставной капитан надводных сил ВМС, рассказал Business Insider, что эсминцы могут обеспечивать поддержку и защиту, в то время как беспилотные системы проводят обнаружение и разминирование. В конечном итоге к этому могут быть привлечены литоральные боевые корабли.

При этом эсминцы, несущие большой боекомплект зенитных ракет, могут обеспечить противовоздушную оборону в случае, если Иран выпустит противокорабельные ракеты по любым американским силам по разминированию. Более мелкие литоральные боевые корабли не имеют аналогичного вооружения и защиты.

Однако разминирование может не быть первоочередной задачей. Вместо этого приоритетом может стать кампания по блокированию некоторых судов в проливе, сказал Мартин, старший научный сотрудник аналитического центра RAND Corporation.

При этом операции по разминированию и блокада знаменуют собой опасный новый этап конфликта. Арчер Мэйси, адмирал ВМС в отставке, заявил Business Insider, что эти операции рискованны для ВМС, поскольку Иран может решить начать запускать ракеты по американским военным кораблям, "чтобы показать свою силу".

Как сообщал УНИАН, в США объявили о введении блокады всех морских судов, которые будут заходить в порты Ирана. Ограничительные меры введены 13 апреля в 10:00 по восточноамериканскому времени, то есть в 17:00 по киевскому времени. Блокада будет применяться к судам всех стран, заходящим в иранские порты и прибрежные районы или выходящим из них, включая все иранские порты в Аравийском и Оманском заливах.

Ранее издание NYT, ссылаясь на заявления американских чиновников, утверждало, что Иран не может полностью открыть Ормузский пролив, поскольку сам не знает, где находятся все установленные им ранее мины.

