Украина хвастается навыками перехвата дронов на Ближнем Востоке, – The Economist

Именно практический опыт, приобретенный в боевых условиях, делает Украину одним из самых ценных партнеров в сфере современной ПВО.

Страны Персидского залива активно привлекают Украину к укреплению противовоздушной обороны на фоне угроз со стороны Ирана. Киев уже заключил долгосрочные соглашения о безопасности с Саудовской Аравией, Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами, демонстрируя свой уникальный опыт перехвата беспилотников, пишет The Economist.

Украинский опыт меняет правила игры

После многих лет войны Украина создала эффективную систему борьбы с дронами, в частности иранского типа "Шахед". Дешевые дроны-перехватчики позволяют уничтожать до 90% воздушных целей.

Эксперт Том Уолдвин отмечает, что украинцы научились "правильно подбирать цель для стрелка", сочетая различные средства ПВО в зависимости от типа угрозы.

Экономика войны

Ключевым преимуществом является стоимость: украинские перехватчики стоят в десятки раз дешевле ракет типа Patriot. Это позволяет избегать неэффективного использования дорогих систем против дешевых дронов – проблемы, с которой сталкиваются страны Персидского залива.

Украина не только поставляет технику, но и обучает партнеров. По словам экс-главы аппарата Министерства обороны Германии Нико Ланге, украинские решения "сразу сработали" в регионе.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что украинские системы уже применяются для уничтожения иранских беспилотников в нескольких странах Персидского залива.

Аналитик Игорь Семиволос отмечает, что эти соглашения открывают для Украины "новые возможности" и меняют ее роль в мире – с получателя помощи на поставщика безопасности.

В свою очередь, бывший министр обороны Андрей Загороднюк подчеркивает: главное – чтобы Украину воспринимали как "ценного партнера, а не того, кто просит о помощи".

Конкуренция и скепсис

Не все в западном ВПК однозначно оценивают украинские технологии. В частности, руководитель Rheinmetall Армин Паппергер ранее пренебрежительно сравнил их с "игрой в Lego". После критики компания была вынуждена извиниться.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США не нуждаются в помощи Украины в сфере борьбы с дронами. Однако страны Персидского залива сделали другой выбор – в пользу практического боевого опыта.

Как сообщал УНИАН, украинская система противовоздушной обороны демонстрирует стремительное повышение эффективности на фоне постоянного роста интенсивности российских атак. За последние месяцы Украина улучшила показатели перехвата воздушных целей, адаптировавшись к тактике массированных дроновых атак.

Показательной аналитики считают атаку 3 апреля, когда Россия запустила 579 ракет и дронов. Отмечается, что это не была самая масштабная атака, ведь российская армия теперь способна запускать до 1000 средств в сутки, однако она была достаточно серьезной.

