Без крупных кораблей: Украина создает новую модель морской войны, - Sky News

По словам аналитиков, дроны "Магура" нанесли как минимум девять успешных ударов по кораблям РФ.

В начале полномасштабного вторжения в 2022 году Украина практически не имела традиционных военно-морских сил. В то же время у РФ был свой знаменитый Черноморский флот, который она использовала для запуска ракет по Украине. Однако, как пишет корреспондент по международным новостям Sky News Майкл Драммонд, вместо истории о российском господстве на Черном море война стала историей о все более смертоносном флоте дронов Украины.

"Стоимость одного морского дрона "Магура" составляет примерно 250 000 долларов. В то же время цели, по которым эти дроны успешно нанесли удары, стоят значительно дороже", - подчеркнул аналитик аналитического центра "Украинский центр безопасности и сотрудничества" (USCC) Назарий Барчук.

Аналитики сообщают, что дроны "Магура" нанесли как минимум девять успешных ударов по кораблям РФ. Среди них - ракетный корвет "Ивановец", который был уничтожен в феврале 2024 года и стоимость которого составляет 60–70 млн долларов.

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"Совокупная оценочная стоимость судов, поврежденных или уничтоженных дронами "Магура", может превысить 450 миллионов долларов", - добавил Барчук.

По словам Драммонда, со временем морские дроны становились все лучше. В частности, в декабре 2024 года стало известно, что один из них впервые сбил российский вертолет. Уже в следующем году Минобороны заявило, что дрон "Магура" сбил российский истребитель.

"Вместо того, чтобы полагаться на дорогие военные корабли, Украина строит морскую боевую систему, основанную на трех элементах: возможностях нанесения ударов с берега на большие расстояния, автономных морских дронах и новой системе разведки, которая объединяет датчики, разведданные и ударные средства в единую оперативную сеть", - подчеркнул журналист.

Автор публикации считает, что результат двоякий. Во-первых, российский флот был значительно вытеснен от побережья Украины. Во-вторых, как отмечает аналитический центр USCC, Украина создает то, что может стать первым в мире "постфлотным" военно-морским флотом.

Морские дроны - последние новости

Как писал УНИАН, дроны Magura могут стать "антидроновым завесом" для Украины. Эксперты говорят, что морские дроны Magura с зенитными дронами-перехватчиками будут очень эффективным решением для противодействия дальнобойным ударным БПЛА типа "Шахед"/"Герань".

Также сообщалось, что морские дроны "разнесли" российский танкер в Черном море. В результате удара была поражена винто-рулевая группа танкера. Характер повреждений может свидетельствовать о применении украинских морских надводных дронов, хотя официально способ атаки не раскрывается.

Известно, что WEST Horizon привлекали к схемам транспортировки российской нефти и нефтепродуктов в обход международных ограничений, введенных против РФ.

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