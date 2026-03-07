Дроны Magura могут стать 'антидроновой завесой' для Украины: эксперты раскрыли детали

Также такие системы можно будет продать Ближнему Востоку, считают аналитики.

Украинские морские дроны Magura могут запускать зенитные БПЛА для противодействия беспилотникам, в частности "Шахедам" и "Гераням". Как пишет Defense Express, в сети распространилось видео с испытания такой конфигурации, на котором можно увидеть, как дрон-перехватчик взлетает с пусковой, которая интегрирована в морские дроны Magura.

Такие кадры от компании Uforce, которая является производителем морских дронов Magura, опубликовал журналист The Economist Оливер Керролл. Также известно, что эту модификацию с дронами-перехватчиками уже испытали в реальных боевых условиях.

"На видео можно увидеть как минимум несколько морских дронов Magura, поэтому можно предположить возможность действовать в группах. А в комбинации с морскими дронами, которые оснащены FPV (буквально недавно Украина впервые в истории уничтожила вертолет FPV-дроном, запущенным с морского дрона) и ракетами "воздух-воздух", это открывает путь для еще более интересных операций с участием морских дронов", - считают аналитики.

В то же время эксперты отмечают, что морские дроны Magura с зенитными дронами-перехватчиками будут очень эффективным решением для противодействия дальнобойным ударным БПЛА типа "Шахед"/"Герань", а также смогут улучшить антидроновую защиту юга Украины, включая Одессу.

"Ведь речь идет о том, чтобы заблаговременно сбивать дроны, которые РФ запускает из Крыма и которые пролетают через Черное море. И более того, речь идет о действительно интересном решении, которое можно предложить США и другим странам в контексте защиты от иранских ударов "Шахедов" на Ближнем Востоке, создав настоящую "завесу" из морских дронов, которые будут действовать по всей прибрежной линии и смогут сбивать ударные дроны", - считают в Defense Express.

Известно, что управление беспилотниками осуществляется благодаря Starlink, поэтому здесь можно говорить о противовоздушной обороне на аутсорсе, а именно когда морскими дронами в регионе вообще будут управлять операторы из Украины. Однако актуальным является вопрос, насколько большой будет задержка, что повлияет на эффективность работы.

"В целом стоит отметить, что в Uforce реализовали действительно интересное и практичное решение, основанное на уже проверенной в бою технологии зенитных дронов, тогда как для морских дронов Magura это означает возможность выполнять на поле боя новые актуальные задачи", - подытожили аналитики.

Дроны на войне в Украине - последние новости

Ранее в Институте изучения войны сообщили, что россияне начали активно применять "Шахеды" на фронте. Речь идет о тактической зоне поражения, где перегрузка тактическими ударными и разведывательными беспилотниками представляет повышенный риск для любого персонала или техники, действующих в ней.

"Российские войска могут использовать беспилотники "Шахед" в ударах по линии фронта, поскольку эти беспилотники могут нести больший груз, чем тактические беспилотники, что позволяет российским войскам повреждать или уничтожать более укрепленные сооружения", - пояснили аналитики.

В то же время специалист по системам РЭБ и связи, советник министра обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов сообщил, что РФ нашла альтернативу дорогим разведдронам и "закидывает" ею фронт. Речь идет о дронах "Молния".

"Мне каждый день присылают до десяти фото этой "Молнии", ее стало много. Конфигурация всегда одна. Камера SIYI ZR10, модуль AI, также от SIY, меш-модем 1300-1500МГц (2х2 ватта). Только свитч-эзернет разный", - отметил Флеш.

