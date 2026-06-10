Морские дроны 'разнесли' российский танкер в Черном море

В Генштабе подтвердили повреждение винто-рулевой группы танкера WEST Horizon, который использовался для перевозки нефти в обход санкций.

Силы обороны Украины нанесли удар по танкеру WEST Horizon, который входит в так называемый "теневой флот" России и используется для перевозки нефти в обход международных санкций. Поражение судна подтвердили в Генеральном штабе ВСУ.

По информации военных, в результате удара была поражена винто-рулевая группа танкера. Характер повреждений может свидетельствовать о применении украинских морских надводных дронов, хотя официально способ атаки не раскрывается.

WEST Horizon привлекали к схемам транспортировки российской нефти и нефтепродуктов в обход международных ограничений, введенных против РФ.

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Как пишет "Милитарный" со ссылкой на данные сервиса мониторинга судоходства, танкер ходит под флагом Гвинеи-Бисау и на момент появления информации о поражении находился в акватории между Турцией и Россией.

Украина продолжает давление на "теневой флот"

Напомним, что поражение WEST Horizon стало очередной операцией против российского "теневого флота". В начале мая украинские морские дроны атаковали два нефтяных танкера у входа в порт Новороссийск.

Тогда президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что операцию совместно провели Служба безопасности Украины и Военно-морские силы Украины под координацией Генерального штаба.

Впоследствии вблизи северного побережья Турции в Черном море дроны атаковали три танкера, задействованные в транспортировке российской нефти. Танкер James II, шедший под флагом Палау и двигавшийся в балласте, был подбит примерно в 80 километрах к северу от района Туркели и в 77 километрах от пролива. Было повреждено машинное отделение. Еще два танкера, Altura и Velora, идущие под флагом Сьерра-Леоне и также находившиеся в балласте, были атакованы во время перегрузки груза между судами.

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