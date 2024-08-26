Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын решил увеличить производство и использование ударных, подводных и разведывательных БПЛА в своей армии.
Как сообщает Reuters, глава КНДР посетил Институт беспилотников Академии оборонных наук, где наблюдал за испытанием дронов, которые идентифицировали и уничтожали определенные цели после полета по различным заданным маршрутам.
Ким Чен Ын призвал к производству большего количества БПЛА-камикадзе для использования в тактических пехотных подразделениях и войсках специального назначения. Речь идет о подводных ударных беспилотниках, а также стратегических, разведывательных и многоцелевых ударных дронах.
Кроме того, глава КНДР хочет провести дополнительные испытания боевого применения БПЛА, чтобы как можно скорее оснастить ими вооруженные силы.
"Пхеньян нарастил свои возможности ведения тактической войны с применением ракет малой дальности и тяжелой артиллерии, которые направлены на нанесение ударов по Югу, после того, как достиг значительных успехов в разработке баллистических ракет и ядерной программы большей дальности", - говорится в сообщении.
Текущая обстановка в КНДР
Северная Корея имеет около 300 военных заводов, к которым приписано около 500 000 работников. Теперь у этой сети появился платежеспособный клиент - Россия. Об этом пишет южнокорейский аналитик Енджун Ким в авторской статье для Defense News.
Следующим правителем Северной Кореи может стать Ким Джу Е - дочь нынешнего диктатора Ким Чен Ына. Однако окончательно ее кандидатура еще не утверждена, пишет издание Yonhap со ссылкой на данные южно-корейской разведки.