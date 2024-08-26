Речь идет о подводных ударных беспилотниках, а также стратегических, разведывательных и многоцелевых ударных дронах.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын решил увеличить производство и использование ударных, подводных и разведывательных БПЛА в своей армии.

Как сообщает Reuters, глава КНДР посетил Институт беспилотников Академии оборонных наук, где наблюдал за испытанием дронов, которые идентифицировали и уничтожали определенные цели после полета по различным заданным маршрутам.

Ким Чен Ын призвал к производству большего количества БПЛА-камикадзе для использования в тактических пехотных подразделениях и войсках специального назначения. Речь идет о подводных ударных беспилотниках, а также стратегических, разведывательных и многоцелевых ударных дронах.

Видео дня

Кроме того, глава КНДР хочет провести дополнительные испытания боевого применения БПЛА, чтобы как можно скорее оснастить ими вооруженные силы.

"Пхеньян нарастил свои возможности ведения тактической войны с применением ракет малой дальности и тяжелой артиллерии, которые направлены на нанесение ударов по Югу, после того, как достиг значительных успехов в разработке баллистических ракет и ядерной программы большей дальности", - говорится в сообщении.

Текущая обстановка в КНДР

Северная Корея имеет около 300 военных заводов, к которым приписано около 500 000 работников. Теперь у этой сети появился платежеспособный клиент - Россия. Об этом пишет южнокорейский аналитик Енджун Ким в авторской статье для Defense News.

Следующим правителем Северной Кореи может стать Ким Джу Е - дочь нынешнего диктатора Ким Чен Ына. Однако окончательно ее кандидатура еще не утверждена, пишет издание Yonhap со ссылкой на данные южно-корейской разведки.

Вас также могут заинтересовать новости: