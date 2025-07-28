Считает, что атаки в 2 тыс БПЛА за раз враг может осуществлять не более 2 раз за неделю.

Враг хочет к осени увеличить количество и интенсивность атак, чтобы в воздушном пространстве Украины одновременно находилось большое количество воздушных целей. Об этом сказал эксперт по вопросам авиационного рынка Богдан Долинце в эфире Киев24.

Он отметил, что продолжительность воздушных атак становится все больше. "Враг будет иметь ключевую задачу до осени увеличить количество и интенсивность атак, чтобы одновременно в воздушном пространстве находилось не до 70 беспилотников, а в несколько раз увеличить их количество", - подчеркнул эксперт.

По его словам, для того, чтобы у РФ была возможность запускать до 2 000 БПЛА за ночь, ей нужно в несколько раз нарастить объем производства.

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"Такие атаки Россия сможет осуществлять один или два раза в неделю и не более при нынешних темпах роста производства. Если говорить о возможности запуска до 2000 БПЛА, то врагу как минимум необходимо будет от 24 до 25 часов", - сказал Долинце. Он напомнил, что самая большая атака, которую недавно осуществлял враг по Украине - около 700 целей, длилась более 14 часов, то есть в среднем каждый час враг запускал около 50 БПЛА и это продолжалось с раннего вечера и до позднего утра.

"Если мы говорим об атаке до 2000 БПЛА за ночь, то врагу как минимум необходимо обеспечить одновременное нахождение до 100 и более БПЛА в воздушном пространстве, то есть в 2-3 раза увеличить интенсивность, а для этого надо увеличить количество площадок для запуска в аналогичное количество раз, а также увеличить количество расчетов, осуществляющих подготовку к запуску таких беспилотных систем", - подчеркнул Долинце.

Эксперт сказал, что Россия продолжает наращивать производство БПЛА, строит новые корпуса завода и десятки общежитий возле своего завода в Елабуге, чтобы увеличить количество работников на этих предприятиях.

Ночная атака на Украину

Как сообщал УНИАН, ночью россияне атаковали столицу Украины дронами. В полиции рассказали о последствиях ночной атаки и показали фото.

Отмечается, что известно о 5 пострадавших в Дарницком районе Киева, среди них малолетний ребенок.

В результате атаки ударной волной повреждены окна многоэтажки с 6 по 11 этажи, пять человек получили осколочные ранения.

Среди пострадавших двухлетняя девочка, у которой резаные раны стопы.

Кроме того, повреждены несколько автомобилей, припаркованных во дворе дома.

В то же время председатель Киевской МВА Тимур Ткаченко сообщает о большем количестве пострадавших. Он отмечает, что только в результате атаки одного этого дрона в Дарницком районе по состоянию на сейчас имеем 8 пострадавших, из них 4 - госпитализированы.

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