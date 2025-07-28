Во многих областях сегодня будет непогода.

В Украине на сегодня, 28 июля, объявили повышенный уровень опасности. об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Непогода, по данным синоптиков, охватит полстраны.

"28 июля в западных, Житомирской и Винницкой областях значительные дожди, грозы", - говорится в предупреждении.

Видео дня

Также в Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях ожидаются грозы, а днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Из-за непогоды введен I уровень опасности, желтый.

Погода сегодня - прогноз на 28 июля

В западных, Житомирской и Винницкой областях сегодня будет облачно. Ожидаются значительные дожди, грозы, а столбики термометров покажут 23-28°.

В большинстве северных, центральных, Одесской и Николаевской областях будет облачно с прояснениями. Здесь ожидаются умеренные, а в Киевской и Черкасской областях местами значительные дожди, грозы. Днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

На остальной территории страны сегодня без осадков. Температура днем 29-34°, в южных, Кировоградской и Днепропетровской областях местами сильная жара 35-38°, а в северных областях 27-32°. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с.

Вас также могут заинтересовать новости: