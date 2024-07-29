Сам Ким Чен Ын очень болен, поэтому неизвестно, сколько он протянет.

Следующим правителем Северной Кореи может стать Ким Джу Е - дочь нынешнего диктатора Ким Чен Ына. Однако окончательно ее кандидатура еще не утверждена, пишет издание Yonhap со ссылкой на данные южно-корейской разведки (NIS).

В докладе, который был передан парламентскому комитету по разведке Южной Кореи, была проанализирована частота появлений Джу Е на публичных мероприятиях. На основании этих данных было сделано предположение, что она является сильным кандидатом на место своего отца.

По подсчетам NIS, в последнее время около 60% публичной деятельности Ким Джу Е приходилось на сопровождение ее отца во время военных и экономических мероприятий. При этом дочь диктатора северокорейские СМИ титулуют словом "хяндо", что переводится как "проводник". Отмечается, что слово "хяндо" в северокорейской политической терминологии используется как синоним к понятию "тот, кто освещает путь вперед в революционной борьбе" и применяется к руководителям страны или их преемникам.

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Тем не менее, NIS не исключает, что Ким выберет кого-то другого следующим в очереди, учитывая, что у него есть и другие дети. О них однако почти ничего не известно.

Вместе с тем южно-корейская разведка отмечает, что сам Ким Чен Ын, несмотря на относительно молодой возраст (42 года), имеет проблемы со здоровьем: весит 140 килограммов и имеет высокий риск сердечных заболеваний, вероятно, из-за стресса, курения и употребления алкоголя. Считается, что Ким страдает от высокого кровяного давления и диабета уже более 10 лет.

Дети Ким Чен Ына

Северная Корея скрывает даже базовую информацию о семейной жизни действующего диктатора. По данным СМИ, Ким Чен Ын, вероятно, имеет троих детей: первый ребенок родился осенью-зимой 2010 года или в начале 2011 года, второй - в конце декабря 2012 года. В 2017 году родился третий ребенок.

В июле 2012 года Государственное телевидение КНДР впервые сообщило, что Ким Чен Ын женат. Его жена (отношения с которой узаконены примерно в 2009 году) - Ли Соль Чжу. Считается, что именно она в 2012 году родила ему дочь Ким Чжу Е.

Ким Чжу Е впервые появилась на публике вместе со своим отцом в ноябре 2022 года во время запуска ракеты. Государственные СМИ сначала называли ее любимой дочерью, но позже стали характеризовать ее как "уважаемую дочь": это обращение используется только к наиболее уважаемым членам северокорейского общества, таким как родители Ким Чжу Ё.

Чтобы почтить память ноябрьского ракетного запуска, 15 февраля 2023 года вышли марки с изображением Ким Чжу Ё.

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