Отмена парада - это признание бессилия РФ, отмечает Евгений Дикий.

Россия отменила военно-морской парад, который традиционно проходит в Санкт-Петербурге 27 июля. Он никогда не был масштабным, но всегда был значимым для Москвы.

Такое мнение высказал Евгений Дикий - ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" в эфире Радио NV.

"Балтийский флот, который реальной боевой роли не выполняет начиная со Второй мировой. А при том символическую задачу он выполнял все время очень значительную. И именно парад Балтфлота - это парад Российской империи. Это парад парадигмы, которую насадил Петр I и от которой они не отказались ни при одном из своих последующих режимов. Парадигмы России как империи с глобальными мировыми амбициями", - сказал Дикий.

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Он добавил, что отмена парада является очень символическим шагом. Поскольку с каждым днем войны с Украиной, Россия теряет любые основания считать себя империей.

"С каждым днем войны с Украиной Россия окончательно из империи, остатков недосверхдержавы, она все больше скатывается в Московский автономный округ КНР. И отмена этого Балтийского парада - это еще один явный шаг в эту сторону. Они так глубокого сами не думали. Они просто поняли, что защитить свой флот во втором по величине городе бывшей империи они просто не способны. Отмена парада - это просто признание, что они банально бессильны. Но признание в таком городе и в такую дату - это больше, чем просто невозможность отбить наши дроны. Это невозможность их дальше поддерживать статус хоть какой-то, но империи. Они на наших глазах просто катятся в пропасть, пытаясь убить нас", - добавил Дикий.

Последствия ударов по России: важные новости

27 июля ряд российских пабликов сообщили об атаке беспилотников на Ленинградскую область РФ. В частности из-за атаки временно приостановил работу петербургский аэропорт Пулково, сообщают местные власти. Отмечается, что около 70 рейсов задержали или полностью отменили.

Кроме того, в сети накануне появились спутниковые фото порохового завода в РФ, по которым ударили дроны. В результате атаки, по данным аналитиков, было фактически уничтожено одно из зданий Котовского порохового завода.

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