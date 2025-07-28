Американские чиновники получили указали избегать жестких мер против Пекина.

США заморозили ограничения на экспорт технологий в Китай. Этот шаг призван защитить торговые переговоры с Пекином и помочь президенту Дональду Трампу обеспечить встречу с президентом КНР Си Цзиньпином.

Издание Financial Times пишет, что в последние месяцы Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли, которое занимается контролем экспорта, получило указание избегать жестких мер в отношении Китая.

Хотя Трамп хочет избежать действий, которые могут навредить встрече с Си, некоторые чиновники утверждают, что Вашингтон связан по рукам в вопросе экспортного контроля из-за риска ответных мер со стороны Китая в виде ограничения экспорта в США важных редкоземельных металлов и магнитов.

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В начале этого года Трамп был готов ограничить экспорт технологий в Китай. В апреле его команда сообщила Nvidia, что заблокирует экспорт чипа H20, который был разработан для китайского рынка после того, как администрация Джо Байдена ограничила экспорт более совершенных чипов. Но Трамп изменил свое решение после прямого лоббирования со стороны генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга.

H20 стал предметом спора между представителями служб безопасности, которые утверждают, что этот чип поможет китайским военным. Помимо споров вокруг H20, американские чиновники и эксперты по безопасности разочарованы тем, что администрация Трампа сдерживает действия в отношении Китая.

Стоит отметить, что официальные лица США и Китая встретятся в Стокгольме для третьего раунда торговых переговоров после предыдущих встреч в Женеве и Лондоне.

Конец торговой войны между США и Китаем - главные новости

В конце апреля президент США Дональд Трамп заявил, что хочет снизить пошлины на китайские товары, но инициировать переговоры должен Пекин. 12 мая США и Китай договорились о временном снижении пошлин на 90 дней - Вашингтон снизил торговые ограничения со 145% до 30%, а Пекин - со 125% до 10%.

Вскоре американский президент обвинил китайскую сторону в нарушении "тарифного перемирия", но позже прозвучало аналогичное обвинение со стороны Пекина.

27 июня США и Китай подписали "торговое перемирие". Стороны, вероятно, зафиксировали в письменной форме то, что было ранее согласовано.

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