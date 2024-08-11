Российские войска пять месяцев не использовали северокорейские ракеты.

Этой ночью российские оккупанты атаковали Украину, использовав четыре северокорейские ракеты KN-23. Командующий Воздушных Сил Николай Олещук отметил, что они "хоть и редко достигают желаемых целей, представляют серьезную угрозу населению". Одна из них упала в Киевской области и убила двух человек.

В Defense Express отметили, что после паузы в 5 месяцев Российская Федерация возобновила использование северокорейских ракет для ударов по Украине и постепенно наращивает их запуски.

Эксперты напомнили, что первый эпизод применения этих ракет после длительной паузы состоялся 31 июля. Тогда КN-23 не долетела до цели. Следующий случай произошел 6 августа этого года, когда одна из северокорейских ракет упала под Броварами, поскольку развалилась в воздухе.

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"На этом фоне можем предположить, что эту паузу в 5 месяцев враг мог использовать для работ по доработке KN-23 или же для наработки новой тактики использования этого вооружения для ударов по Украине", - считают в Defense Express.

Использование Россией KN-23

Северокорейские ракеты KN-23, которыми РФ обстреливает Украину, очень напоминают российские "Искандеры", заявил старший эксперт по безопасности калифорнийского исследовательского центра RAND Брюс Беннет.

По его мнению, почти наверняка россияне оказали помощь Северной Корее в разработке этой ракеты.

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса Роман Свитан, предполагает, что ракеты КНДР запускают именно северокорейские инженеры.

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