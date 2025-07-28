Людям с диабетом следует быть особенно внимательными.

Употребление кофе может вызывать как повышение, так и падение уровня сахара в крови, что особенно важно для людей с диабетом. Эффект зависит от вашего метаболизма, от того, пьёте ли вы его с едой, и от количества потребляемого кофеина, пишет verywellhealth.com.

В статье отмечается, что употребление кофе может привести к кратковременным скачкам уровня сахара в крови и изменению реакции на инсулин, особенно у людей с инсулинорезистентностью, преддиабетом или диабетом 2 типа.

Вероятно, причиной этого эффекта является кофеин. Он стимулирует выработку гормонов стресса, таких как адреналин, что может препятствовать выработке инсулина. Он также даёт сигнал печени высвобождать накопленную глюкозу, что затрудняет усвоение клетками её избытка из кровотока.

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Кроме того, важно, пьёте ли вы кофе обычно натощак или на сытый желудок.

"Кофеин усваивается быстрее натощак", — говорит диетолог Кэндис Пампер.

Она добавляет, что быстрое усвоение может привести к более выраженным скачкам уровня сахара в крови, особенно если в кофе добавлен сахар или сладкие сливки. Однако эти эффекты обычно кратковременны.

В то же время употребление большего количества кофе, как правило, коррелирует с более низким риском развития диабета 2 типа.

"Долгосрочные когортные исследования, основанные на наблюдениях, как правило, демонстрируют сильную обратную связь между повышенным потреблением кофе и риском развития диабета 2 типа", — заявил магистр общественного здравоохранения Эндрю Одегаард.

Это может быть связано с тем, что кофе содержит другие соединения с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые со временем могут компенсировать недостатки кофеина.

Как избежать скачков сахара в крови от кофе

Пейте кофе во время или после еды: сочетайте кофе с едой или перекусом, чтобы замедлить всасывание кофеина и смягчить скачки сахара в крови.

Выбирайте несладкие или с натуральными подсластителями: используйте натуральные сахарозаменители, такие как стевия, архат или аллюлоза, вместо сахара или ароматизированных сиропов.

Переходите на полукофеин или без кофеина: сократите содержание кофеина, если у вас повышенная чувствительность к нему или уже есть инсулинорезистентность.

Попробуйте альтернативы кофе: черный или зеленый чай, кофе из корня одуванчика или даже кофе с низкой кислотностью могут оказывать более мягкое воздействие на уровень сахара в крови.

Отслеживайте свою реакцию: обращайте внимание на свои ощущения во время употребления кофе. Если вы используете глюкометр, вы также можете отслеживать, как на вас влияют различные виды кофе и время его употребления. Придерживайтесь того времени, когда вы чувствуете себя лучше всего.

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