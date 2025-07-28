Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 28 июля, подешевел на 5 копеек и составляет 41,95 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,45 гривни за доллар.
Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 2 копейки и составляет 49,38 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,82 гривни за евро.
Курс валют в обменниках на сегодня
В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,70 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,63 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,20 грн/евро, а курс продажи - 49,01 грн/евро.
Курс биткоина к доллару
Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро понедельника, 28 июля, составляет 119 589 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 984 740 грн.
Курс валют в Украине - последние новости
Национальный банк Украины установил 28 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,78 гривни за доллар. То есть украинская валюта ослабилась на одну копейку.
Согласно данным на сайте Нацбанка, по отношению к евро гривня усилила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 48,98 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта выросла на 12 копеек.