После ракетной атаки Ирана Катар успешно активировал все уровни ПВО, а Саудовская Аравия усиливает арсенал на фоне угроз с неба.

Во время июньской 12-дневной войны между Израилем и Ираном Катар успешно продемонстрировал эффективность своей многоуровневой системы противовоздушной обороны. После предупреждения об атаке со стороны Ирана, который 23 июня совершил баллистический удар по авиабазе Аль-Удейд, катарские силы применили истребители F-15QA, вертолеты AH-64E Apache и системы ПВО Patriot PAC-3 и NASAMS, пишет Forbes.

Все 19 запущенных Ираном баллистических ракет были перехвачены системами Patriot. Успешная оборона стала примером того, как даже небольшая страна, как Катар, может эффективно защищать свою территорию с помощью современных технологий и многоуровневого подхода.

Вслед за Катаром, 3 июля Саудовская Аравия официально открыла свое первое подразделение системы THAAD. Во время конфликта в июне американские батареи THAAD в Израиле выпустили более 150 перехватчиков, что вызвало потребность в перераспределении этих ракет. Саудовская Аравия отказалась от запроса США передать ее же заказанные перехватчики, осознавая дефицит ресурсов даже в конфликтах средней интенсивности.

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Эр-Рияд также принимает меры для усиления обороны, в частности:

заказал систему средней дальности KM-SAM у Южной Кореи;

приобрел у России зенитные комплексы "Панцирь-С1";

заказал у США усовершенствованные ракеты APKWS - дешевое, точное оружие против беспилотников, которое истребители могут нести в большом количестве.

Израиль против Ирана - главные новости

Напомним, в июне 2025 года между Израилем и Ираном вспыхнула 12-дневная война. Израиль нанес масштабные воздушные удары по иранским ядерным объектам, что существенно отбросило ядерную программу Тегерана назад на 1-2 года.

В ответ Иран выпустил более 150 баллистических ракет и сотни дронов, однако большинство из них были перехвачены системами ПВО. Погибло более 600 человек в Иране и около 28 в Израиле.

Конфликт завершился прекращением огня. США участвовали в финальных ударах на стороне Израиля.

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