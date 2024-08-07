Однако дело может не ограничиться только поддержкой России.

У Северной Кореи есть около 300 военных заводов, к которым приписано ориентировочно 500 000 работников. Теперь у этой сети появился платежеспособный клиент - Россия. Об этом пишет южнокорейский аналитик Енджун Ким в авторской статье для Defense News.

Оборонный сектор составляет от 30% до 60% общей экономики Северной Кореи и производит продукции примерно на 10 миллиардов долларов ежегодно. Около 700 миллионов долларов идет на ядерную разработку, около 600 миллионов - на разработку ракет.

В этом году Северная Корея начала реорганизацию своей оборонной промышленности, что коррелируется с недавней активизацией сотрудничества Пхеньяна с Москвой.

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"Теперь Северная Корея может поддерживать Россию, отправляя боеприпасы и другое обычное оружие. Партнерство предоставляет возможность рабочей силе Северной Кореи ездить в Россию, чтобы узнать о передовых оборонных технологиях", - пишет Енджун Ким.

Вместе с тем южнокорейский аналитик опасается, что Россия - это только начало, и вскоре северокорейский ВПК может получить новых клиентов. Также его тревожит мысль, что Пхеньян захочет экспортировать не только артиллерийские снаряды и фугасные ракеты, но и ядерные боеголовки.

"Амбиции Кима вышли за пределы продажи билетов на спа-курорт Вонсан. Теперь Северная Корея ищет собственную версию южнокорейской оборонной промышленности, [которая является мощным мировым экспортером]", - пишет аналитик.

Экспорт северокорейского оружия в Россию

Как писал УНИАН, в начале августа РФ впервые после длительной паузы ударила по Украине северокорейской ракетой. Однако до вероятной цели ракета не долетела, взорвавшись в воздухе. Наиболее активно россияне использовали так ракеты в первые месяцы текущего года.

Также мы рассказывали, что Россия, вероятно, получает противотанковые ракетные средства из Северной Кореи. В конце июля украинский беспилотник заметил нечто странное вблизи Волчанска. При детальном осмотре странный объект идентифицировали как Bulsae-4 - шестиколесную бронемашину, которая выполняет функции мобильной противотанковой ракетной установки.

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