Сейчас у россиян уже возникают проблемы с артиллерийскими снарядами на фоне украинских ударов, рассказал Евгений Дикий.

Украина начала системную "рельсовую войну", нанося удары по российской железнодорожной инфраструктуре. И это уже дает результаты на поле боя. Такое мнение высказал Евгений Дикий - ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" в эфире Радио NV.

"Российская логистика полностью завязана на железную дорогу. Это исторически сложилось, не первое поколение. И пока эта железная дорога нормально работает, это сила. Реально можно поездами перебросить и за единицу времени и за единицу денег на порядки больше грузов, чем колесным транспортом. Поэтому железная дорога - это их все, пока она нормально работает, она обеспечивает большой поток всего, что надо фронту", - сказал Дикий.

Он добавил, что железная дорога для России является ключевым элементом военной логистики. И поэтому задача Украины - искать слабые звенья в этом элементе, чем Силы обороны сейчас и занимаются.

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"Это уже не пробнички, это уже системная работа. Которая учитывает хорошие знания, как работает российская железная дорога, где у нее наименее дублированные участки. И где какой сбой в работе останавливает не один эшелон, а десятки, если не сотни. И именно ломать рельсы здесь наименее благодарная вещь. А вот выбивать подстанции, заставлять их переходить с электричества чуть ли не на уголь. Заставлять их переходить на паровозы, выбивать мостовые сообщения. Это то, что уже прямо сейчас. И я сошлюсь на российских военкоров - они уже плачут, что снаряды не приезжают. Или доезжают с очень большим опозданием. А тем временем наши защитники знают, что делать с российской артиллерией", - добавил Дикий.

Кроме того, он предположил, что в будущем Украина будет наращивать такие удары. Поскольку это позволит лишить российскую армию боеспособности. Также Дикий отметил, что россияне "прогадали", построив железнодорожную дорогу на оккупированной части юга Украины. Он пояснил:

"Проложить то они ее проложили и даже активно используют. Но при таком расстоянии от линии фронта, там водить поезда - это реально русская рулетка. Там поезда напрямую подвергаются ударам через линию фронта. И будут подвергаться. Ведь слишком близко оно расположено".

Удары по российской железной дороге: что известно

25 июля Силы обороны Украины нанесли удары из HIMARS по местам базирования российских оккупантов и железнодорожной инфраструктуре во временно оккупированном Донецке. Впоследствии в сети появилось видео поражения, на котором видно дым в результате попаданий.

Уже 27 июля дроны атаковали территорию России, а именно - Волгоградскую область. Отмечается, в результате атаки было нарушено электроснабжение железной дороги.

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