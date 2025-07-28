Несмотря на введенные санкции, российские туристы в 2024 году увеличили количество путешествий в страны Европы.

Несмотря на продолжение войны в Украине, российские туристы все чаще выбирают для путешествий Европу. Особенно они любят отдыхать во Франции, Италии и Испании, пишет The Telegraph.

Издание указывает, что все эти три страны являются членами НАТО и ЕС, а также они уже ввели санкции против Москвы. Приводятся данные, что в прошлом году количество остановок российских туристов в отелях Франции и Италии выросло на 19%.

Примечательно, что Франция, которая совместно с Великобританией возглавляет "Коалицию желающих", то есть стран, поддерживающих Украину, выступает за сохранение границ открытыми для богатых российских туристов, как и Италия.

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В то же время издание отмечает, что посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов считает, что игнорировать возвращающихся россиян было бы "недальновидно", а также опасно.

"На четвертом году агрессивной войны России против Украины крайне странно видеть статистику, которая свидетельствует об увеличении количества виз, выданных российским гражданам, а также рост туристического потока из России в страны ЕС", - отметил Ченцов.

Он напомнил, что российский народ в подавляющем большинстве поддерживает войну против Украины. Более того, посол Украины в ЕС напомнил, что немало россиян считают, что Россия воюет с Западом, а не с Украиной, пока российская армия массово совершает военные преступления на нашей территории.

Также, как сообщает издание, английский финансист американского происхождения Уильям Браудер, который является антипутинским активистом, призвал Францию, Италию и Испанию прекратить выдачу виз россиянам.

"Если россияне не смогут продемонстрировать во время собеседования на получение визы, что они выступают против режима Путина, им нельзя позволять приезжать в Европу", - считает финансист.

После полномасштабного российского вторжения в Украину Великобритания и ЕС закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний, что привело к уменьшению туристического потока. Однако, до сих пор существуют десятки маршрутов в Европу через такие страны, как Турция, Грузия, Сербия и др.

"Есть много россиян, которые поддерживают войну, и особенно россиян, которые имеют деньги. Мы совершенно не хотим, чтобы эти россияне пользовались привилегиями и ресурсами Европы, в то время как они поддерживают военные усилия Путина", - сказал Браудер.

По мнению финансиста, отказ в выдаче виз россиянам способен оказать давление на путинский режим, а также уменьшит угрозу безопасности, которую представляет гибридная война России против Запада.

Новости туризма

Ранее УНИАН сообщал, что Министерство иностранных дел Великобритании посоветовало туристам, собирающимся на Мальту, внимательно следить за употреблением пищи и напитков в определенных местах. Все из-за случаев подсыпания наркотиков в блюда. Особенно опасен район Пачевиль, где расположено немало баров и ночных клубов.

Также мы писали, что на Майорке бизнесмены жалуются на падение доходов от туризма. Они связывают это с протестами против туристов. В результате, этим летом продажи экскурсий упали на 20%.

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