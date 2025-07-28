Сегодня по городу и области будут грозы, град и шквалы.

Во Львове в начале недели, 28 июля, объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову 28 июля гроза, шквал 15 - 20 м/с, днем град", - предупреждают синоптики.

Также предупреждение касается и Львовской области, по территории которой прогнозируют грозы, местами шквалы 15 - 20 м/с. Днем град.

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Из-за непогоды введен І уровень опасности, желтый.

Погоду на Львовщине 28 июля будет определять поле пониженного давления и прохождение активных атмосферных фронтов.

По Львовской области будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, ночью местами значительные. Грозы, днем местами местами град. Утром слабый туман. Ветер юго-восточный с переходом на западный, 7 - 12 м/с, местами шквалы 15 - 20 м/с. Температура ночью 13 - 18°, днем 21 - 26° тепла.

Во Львове в течение дня будет +23°...+25°.

В августе, по прогнозу синоптиков, средняя за месяц температура ожидается на равнине 18° тепла, в горах 15° тепла, что ниже нормы на 0,5 - 1,4°.

Месячное количество осадков ожидается на равнине 73 мм, в горах 94 мм, что в пределах нормы (92 - 109%).

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