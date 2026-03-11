Ким Чен Ын с 13-летней дочерью наблюдал за запусками крылатых ракет (фото)

Испытания крылатых ракет КНДР прошли на фоне учений США и Южной Кореи. Дочь Ким Чен Ына впервые участвовала в демонстрации.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и его 13-летняя дочь Ким Чу Э наблюдали за запуском стратегических крылатых ракет с военного корабля, сообщает Associated Press.

На обнародованных снимках видно, как отец и дочь находятся в конференц-зале и следят за видеотрансляцией пусков с эсминца "Чхве Хён", который введен в эксплуатацию год назад. По данным Центрального информационного агентства Кореи (KCNA), ракеты попали в целевые острова у западного побережья страны.

Ким Чен Ын подчеркнул необходимость поддержки "мощного и надежного сдерживания ядерной войны", а пуски должны были продемонстрировать стратегическую наступательную позицию ВМС Северной Кореи и ознакомить войска со стрельбой из оружия.

Испытания прошли на фоне начала весенних военных учений США и Южной Кореи под названием "Щит свободы", которые Пхеньян рассматривает как репетицию вторжения. В то же время сестра Ким Чен Ына, Ким Ё Чен, заявила, что учения демонстрируют "укоренившееся отвращение" Вашингтона и Сеула к Северной Корее и пообещала, что страна "убедит врагов в нашем военном сдерживании".

Это не первое наблюдение Ким Чен Ыном запусков крылатых ракет с корабля, однако участие его дочери в этом мероприятии является редким случаем, что привлекает внимание аналитиков к потенциальной подготовке наследницы к роли в будущем лидерстве.

Как сообщал УНИАН, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в течение двух дней лично инспектировал новый 5000-тонный эсминец Choe Hyon и наблюдал за пусками стратегических крылатых ракет. Пхеньян заявляет о намерении строить по два таких корабля ежегодно, чтобы ускорить ядерное вооружение военно-морских сил.

Корабль разработан как универсальная платформа, способная нести: системы ПВО и противокорабельную защиту, ядерные баллистические ракеты и стратегические крылатые ракеты, отмечается в материале.

