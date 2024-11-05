Увидев самолет вблизи, китайцы высмеивают производство РФ.

Первое участие российского истребителя Су-57 на международном авиашоу Airshow China 2024 в Чжухае (Китай) продемонстрировало значительное отставание авиационной техники РФ от современных стандартов, в частности - от требований пятого поколения.

Как пишет Defence Express, оказалось, что несмотря на заявления России о новейших технологиях, этот самолет не оправдывает высоких ожиданий, что показали и многочисленные видеоматериалы, сделанные китайскими зрителями с близкого расстояния. "Разоблачение" произошло из-за того, что российская сторона не смогла обеспечить зону ограниченного доступа, из-за чего китайские наблюдатели получили возможность детально рассмотреть фюзеляж самолета.

"Первое же участие Су-57 на международном авиашоу Airshow China ознаменовало окончательное разрушение мифа о том, что этот самолет хотя бы как-то относится к пятому поколению. А также стало доказательством того, что все российские технологии авиастроения остались в XX веке. Дело было лишь в том, что россияне не смогли обеспечить зону запрета доступа для зрителей и китайцы свободно сняли Су-57 беспрецедентно близко", - сообщает издание.

Речь идет, что прежде всего, привлекать к себе внимание большое количество болтов на панелях корпуса, что противоречит общим принципам снижения видимости для радаров. Хотя эти недостатки обсуждались и ранее, на обнародованном видео заметно низкое качество стыковки элементов, что вызвало недоумение у экспертов и критиков.

"Бросается в глаза огромное количество болтов, на которых держатся панели фюзеляжа, но об этом было известно и раньше. Другое дело, что качество стыковки элементов не выдерживает никакой критики", - отмечают эксперты.

Особого внимания заслуживают кадры хвостовой части самолета, которые впервые попали в сеть. В частности фиксируются крепления с различными типами шлицев - крестовыми, прямыми и шестигранными. По словам специалистов, такой подход к соединениям, в том числе - стыковка створок внутреннего отсека вооружения с другими элементами фюзеляжа, говорит о неравномерном уровне технологичности, а также об общей культуре производства.

Такие видео быстро распространяются китайскими социальными сетями, где местные пользователи смеются над уровнем исполнения российской техники. При этом специалисты отмечают, что самолет, который представлен на выставке, не является серийным, это прототип. Учитывая его номер - 054, это модель Т-50-4, четвертый образец для испытаний, который должен был бы представлять самый высокий стандарт.

Китайские комментаторы для сравнения приводят собственный истребитель Chengdu J-20, который позиционируется как представитель пятого поколения, но также не демонстрируется на показах так близко.

Эксперты уверены: учитывая конструкцию и технологические особенности, Су-57, который Россия продолжает называть пятым поколением, не соответствует этим характеристикам. Из его технологий малозаметности можно выделить лишь общие контуры фюзеляжа, тогда как в аналогичном американском F-35 реализованы значительно более совершенные решения для сокрытия от радаров.

Надо отметить, что Airshow China - крупнейшая авиационно-космическая выставка в Китае, где представляют новейшие технологии в области военной и гражданской авиации, а также космонавтики. На выставке демонстрируют не только самолеты, но и беспилотные летательные аппараты, системы безопасности и технологические новинки в авиации.

Западные СМИ сообщают, что китайские пользователи и эксперты критикуют российский Су-57, увидев его на выставке Airshow China 2024, главным образом из-за низкого качества сборки и сомнительного уровня стелс-технологий. Китайские зрители отметили, что на фюзеляже Су-57 заметно много болтов, швы панелей неровные, а также различаются типы креплений, что поражает низкую технологичность. Некоторые важные компоненты, такие как инфракрасная система обнаружения, отсутствовали, что также вызывает сомнения относительно его полноценной функциональности и соответствия пятому поколению истребителей.

Российский самолет Су-57

Напомним, российский Су-57 впервые заметили в Китае. Су-57 совершил показательный полет во время подготовки к аэрокосмической выставке Airshow China 2024 в Чжухае. Российские пропагандисты говорят о том, что это может быть предсерийный истребитель Т-50-4 с бортовым номером 054. В РФ называют Су-57 истребителем пятого поколения, но оккупанты используют его для пусков ракет Х-59, которые не влезают во внутренние отсеки.

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