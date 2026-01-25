Хит рынка: истребитель JF-17 присматривают уже 13 стран

JF-17 стал "доступной альтернативой" на фоне дефицита западных самолетов и санкций против РФ.

Вокруг пакистанско-китайского истребителя JF-17 Thunder сформировался заметный ажиотаж: сейчас сразу 13 стран ведут активные переговоры о его возможном приобретении. Об этом заявил министр оборонной промышленности Пакистана Раза Хаят Харрадж, предупредив, что часть сделок может сорваться из-за международного политического давления, пишет Defence Security Asia.

Потенциальных заказчиков официально не раскрывают, однако профильные СМИ очерчивают круг наиболее вероятных покупателей и объясняют причины роста интереса к JF-17.

Почему JF-17 стал востребованным

Одним из ключевых факторов стал кризис предложения на мировом рынке боевой авиации. Западные производители не успевают выполнять заказы, тогда как российский экспорт вооружений фактически парализован санкциями. В результате страны, которые ранее полагались на российскую технику, вынуждены искать альтернативы.

Это особенно заметно в Африке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии, где сформировался спрос на относительно дешевое, быстро доступное и политически гибкое решение для замены устаревших самолетов.

На этом фоне JF-17 позиционируется как экономически эффективная альтернатива. В открытых источниках стоимость самолета оценивают в 30–40 млн долларов за единицу, хотя реальная экспортная цена официально не раскрывалась. Даже в случае более высокой фактической стоимости JF-17 остается значительно дешевле западных истребителей.

Баланс между Китаем и Западом

Еще одно преимущество JF-17 – возможность диверсифицировать военно-техническую зависимость от США или России. В то же время самолет существенно привязан к Китаю: Пекин поставляет ключевые компоненты, включая двигатель, современную РЛС с АФАР, сетевые технологии и авиационное вооружение, в частности ракеты большой дальности.

Однако для ряда стран соглашение именно с Пакистаном выглядит политически более приемлемым, чем прямые контракты с Китаем на закупку его собственных истребителей.

Важным катализатором интереса стала и реальная боевая проверка. В мае 2025 года JF-17 получил отметку "проверен в бою" во время столкновения с Индией в рамках операции "Синдур". Хотя главную роль в воздушных боях, по заявлениям Китая, сыграли J-10CE, JF-17 продемонстрировал устойчивость и надежность как платформа.

Кто может стать покупателем

Среди вероятных заказчиков называют Судан, который якобы готовит крупный оборонный заказ на сумму до 1,5 млрд долларов, Индонезию, Бангладеш, Марокко, Эфиопию, Ирак, Нигерию, а также Саудовскую Аравию, которая может получить JF-17 в счет погашения долгов. Часть стран сочетает интерес к JF-17 с переговорами о западных или других азиатских истребителях.

Даже если только несколько из потенциальных клиентов заключат твердые контракты, это станет серьезным прорывом для Пакистана. Сейчас JF-17, кроме самого Пакистана, эксплуатируют Мьянма, Нигерия и Азербайджан, который заказал самую большую партию – 40 самолетов.

JF-17 – последние новости

Как сообщал УНИАН, Иран заинтересовался закупкой пакистанско-китайских истребителей JF-17, несмотря на то, что вооружается российскими Су-35. Это может свидетельствовать о неудовлетворенности Ирана реальными возможностями этих российских самолетов или их экспортной версии.

Переговоры о покупке JF-17 состоялись еще в октябре в Пакистане во время международных учений "Щит Инду", хотя об этом стало известно только сейчас.

