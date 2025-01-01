Тегеран должен получить от РФ от 24 до 40 Су-35 и еще собрать самостоятельно от 48 до 72 российских истребителей.

Иран заинтересовался закупкой пакистанско-китайских истребителей JF-17, несмотря на то, что вооружается российскими Су-35. Это может свидетельствовать о недовольстве Ирана реальными возможностями этих российских самолетов или их экспортной версии, считают аналитики Defence Express.

Они отмечают, что переговоры о покупке JF-17 состоялись еще в октябре в Пакистане во время международных учений "Щит Инда", хотя об этом стало известно только сейчас. Тогда иранскую делегацию возглавлял командующий воздушных сил Хамид Вахеди, что, отмечают аналитики, точно превышает потребность направить формального "наблюдателя".

Издание рассказало о характеристиках самолета JF-17. Он выступает в классе легких однодвигательных истребителей 4+ поколения с боевой нагрузкой до 4,3 тонны при максимальном взлетном весе до 13,5 тонны. В современной версии Block 3 он имеет РЛС с АФАР, цифровую кабину и широкую номенклатуру китайского вооружения.

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Кроме Пакистана, эти самолеты заказывают Нигерия, Мьянма, Ирак и Азербайджан.

А вот то, что еще и Иран заинтересовался этими самолетами, означает, что "что-то с российскими самолетами не так", считают в Defence Express.

Там напомнили, что Тегеран должен получить от РФ от 24 до 40 Су-35 и еще собрать самостоятельно от 48 до 72 российских истребителей.

"То есть в целом речь шла о более 110 истребителях. Такого количества Ирана бы точно хватило для полного обновления своего авиапарка, в котором реально летающих машин вряд ли больше, а боеспособных скорее всего значительно меньше", - пишут эксперты.

Точной причины заинтересованности Ирана пакистанско-китайскими самолетами они не знают, но определенные предположения есть:

Это, конечно, может быть недовольство реальными возможностями этих самолетов (Су-35, - ред.) или их экспортной версии. Или неспособность РФ поставить нужное количество истребителей в определенные сроки.

Или же, утверждают аналитики, неуверенность Тегерана в том, что Москва сможет поддерживать обновление этих самолетов в дальнейшем, а также обеспечить их вооружением.

Также выдвигают версию, что, возможно, командование воздушных сил Ирана хочет иметь авиапарк, состоящий из двух типов истребителей - легкого и тяжелого. И добавляют, что тогда это свидетельствует "о неспособности РФ запихнуть свой МиГ-35 даже в Иран".

Производство Россией самолетов: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, по словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, большая часть уничтоженных или поврежденных самолетов РФ сейчас не производится. Особенно это касается уникальных самолетов ДРЛО типа А-50 и Ил-22М11. Объемы производства самолетов не позволяют России полностью компенсировать даже те потери авиации, которые она несет в зоне боевых действий в Украине, отметил эксперт.

Аналитики приводили данные, что в течение 2024 года россияне получили 24 боевых самолета, в том числе 10 бомбардировщиков Су-34М, 6 Су-35С, 2 Су-30 и 6 Су-57.

Также в сети показывали фото и видео с российским истребителем Су-57, оснащенным двигателем с "малозаметным" соплом нового типа, благодаря которому снижается заметность самолета в инфракрасном диапазоне, и это довольно существенно повышает шансы истребителя выжить в современном воздушном бою.

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