Украина стремится ежемесячно привлекать 1 млрд долларов от международных партнеров для закупки вооружения у США.

Согласование закупок американского вооружения в рамках инициативы "Список приоритетных требований Украины" (PURL) продолжается. Сейчас уже известно о планировании финансирования шести пакетов различного оружия. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Инициатива PURL является очень ценным механизмом НАТО, который превращает поддержку союзников в ощутимые способности для Украины. Она дает нам возможность закупать оборонительное вооружение, которое нужно уже сейчас для сохранения жизней, в частности системы Patriot и другое ключевое американское оборудование, и уже обеспечивает реальные результаты", - отметил Зеленский.

В частности, с августа партнеры Украины профинансировали несколько пакетов американского вооружения для Украины:

Нидерланды - 578 миллионов долларов, 1-й пакет;

Дания, Норвегия, Швеция вместе - 495 миллионов долларов, 2-й пакет;

Германия объявила о намерении профинансировать 3-й пакет на 500 миллионов долларов, а Канада - 4-й пакет на 500 миллионов долларов;

5-й и 6-й пакеты сейчас согласовывают с американской стороной.

Кроме того, по состоянию на сейчас Бельгия, Литва, Латвия, Эстония, Исландия и Люксембург уже заявили о готовности внести вклад в будущий 5-й пакет.

"Наша цель - обеспечивать 1 миллиард долларов в месяц в рамках инициативы, чтобы полностью реализовать ее потенциал. Мы благодарны каждому партнеру за такие важные взносы. Вместе мы укрепляем нашу оборону и приближаем справедливый и длительный мир", - подчеркнул Зеленский.

Инициатива PURL - детали

Как сообщал УНИАН, летом союзники Украины начали новую инициативу PURL для закупки американского оружия через НАТО. В октябре общие взносы на закупку вооружения для Украины должны достичь 3,5-3,6 млрд долларов.

Недавно Зеленский сообщил, что у Украины была договоренность о закупке оружия в США через различные программы. В связи с этим, украинская делегация проведет все технические встречи в США в период с конца сентября и начала октября.

Главные моменты были проговорены и согласованы с президентом США Дональдом Трампом Теперь происходит переход к практическому воплощению.

